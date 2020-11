Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","shortLead":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","id":"20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12caa07d-8baf-41ad-85f6-683d8ba2b02f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 20:37","title":"Nagyot zuhantak a Zoom részvényei, miután bejelentették a 90%-os koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","shortLead":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","id":"20201110_szoboszlai_teszt_izland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd36d1-aa6e-4ddc-b2a9-df7db8e014ee","keywords":null,"link":"/sport/20201110_szoboszlai_teszt_izland","timestamp":"2020. november. 10. 07:39","title":"Negatív lett Szoboszlai tesztje, játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","shortLead":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","id":"20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e536ae-abca-4c4a-9a80-07a447cb3f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","timestamp":"2020. november. 09. 15:03","title":"Eső helyett sziklák potyognak, és 5000 km/h-s szélviharok tombolnak ezen a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","shortLead":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","id":"20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b901655-faff-4108-b2da-f30c6b28961f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","timestamp":"2020. november. 10. 09:42","title":"Szikora Róbert: A koronavírus Isten büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosokra és ápolókra vonatkozó szabályok is változtak, már egy negatív gyorsteszt után újra munkába állhatnak.","shortLead":"Az orvosokra és ápolókra vonatkozó szabályok is változtak, már egy negatív gyorsteszt után újra munkába állhatnak.","id":"20201109_Koronavirus_beteg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879058eb-0fab-49bc-9a1f-66cd97bb1859","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_beteg_korhaz","timestamp":"2020. november. 09. 18:08","title":"Gyorsabban hazaküldhetik a koronavírusos betegeket a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatta a bíróság a győri iskolai késelés vádlottját. A tárgyaláson egy korábbi vallomásból kiderült, a fiú azt szerette volna, hogy az osztályfőnökét elvigye a mentő és rájöjjön arra, a tanítási módszerei nem a legjobbak.","shortLead":"Meghallgatta a bíróság a győri iskolai késelés vádlottját. A tárgyaláson egy korábbi vallomásból kiderült, a fiú azt...","id":"20201109_Gyori_iskolai_keseles_vadlottja_a_tanararol_Azt_szerettem_volna_hogy_elvigye_a_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c9e2cd-49a0-4620-ac6e-aa616ad7a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyori_iskolai_keseles_vadlottja_a_tanararol_Azt_szerettem_volna_hogy_elvigye_a_mento","timestamp":"2020. november. 09. 17:18","title":"Győri késeléssel vádolt diák: Azt szerettem volna, hogy a tanárnőt elvigye a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","id":"20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cc1fee-c06b-4d00-bc16-0435741b5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","timestamp":"2020. november. 10. 11:21","title":"720 lóerős lett a 4 ajtós BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","shortLead":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","id":"20201110_alaptorveny_modositas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8ad18-7fb6-4386-8a12-c4f814588266","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alaptorveny_modositas_parlament","timestamp":"2020. november. 10. 18:29","title":"Orbánék átnyomták a rendkívüli jogrendet, majd azonnal előálltak egy alkotmánymódosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]