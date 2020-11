Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen alkalmat kivéve mindig, ezúttal is a Mol lett az első, de a legnagyobb előrelépést a második helyen álló Audinál láthattuk.","shortLead":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen...","id":"20201111_top500_mol_audi_mvm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0005c3-8c78-4674-ae72-01a33f33245a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_top500_mol_audi_mvm","timestamp":"2020. november. 11. 15:15","title":"A Mol vezet a legnagyobb árbevételű cégek Top 500-as listáján, de csökkent az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","shortLead":"A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni.","id":"20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6de20-44b3-4671-8be2-fdf50e7bb3a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_kutyaorr_szaglas_kutya_covid_19_koronavirus_pcr_teszt","timestamp":"2020. november. 10. 11:03","title":"Új koronavírusteszt, amely közel 100%-os: a kutyák a PCR-nél is hamarabb bejelezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb kapják meg a koronavírus-vakcinát? Vagy akkor, ha az oltások egy részét továbbadja a fejlődő országokban élő veszélyeztetett, de nincstelen emberek millióinak? A kérdésre adott válaszoktól dollármilliárdok és emberéletek százezrei függenek.","shortLead":"Mikor viselkedik helyesen egy politikus? Ha mindent elkövet annak érdekében, hogy országának polgárai mindenkinél előbb...","id":"20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8dbfad-47e0-477d-896d-7fc0cf9bdc92","keywords":null,"link":"/360/20201110_Vakcina_a_koronavirusra_enyem_tied_kie","timestamp":"2020. november. 11. 19:00","title":"A vakcina-nacionalizmus csak elhúzza a járványt, önuralom kellene a világ vezetőitől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak a felsőoktatási intézményüktől is kell ilyen dokumentum.","shortLead":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak...","id":"20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ab4020-9335-4e58-9c05-27d302af52e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 10:10","title":"Ingyen használhatják a tömegközlekedést az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A serdülő kötődési képességétől is függ, be tud-e illeszkedni a számára különösen fontos kortársak közé.



","shortLead":"A serdülő kötődési képességétől is függ, be tud-e illeszkedni a számára különösen fontos kortársak közé.



","id":"20201110_Kamasz_gyereke_nehezen_baratkozik_Ez_is_lehet_az_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9756aa6a-bfe8-4049-a777-006a78bc3c46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201110_Kamasz_gyereke_nehezen_baratkozik_Ez_is_lehet_az_oka","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"Kamasz gyereke nehezen barátkozik? Ez is lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","shortLead":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","id":"20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a640-a64b-428d-9892-793110640393","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","timestamp":"2020. november. 10. 13:09","title":"A boltok negyedét érinti a 19 órás boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","shortLead":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","id":"20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e91b6-d91c-469c-8d92-dc6bdc7a7ff5","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 10. 20:44","title":"A Lidl és az Aldi már közölte, hogyan változik a nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","shortLead":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","id":"20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc4435-c43b-4c98-9d47-1ebc2fdb100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","timestamp":"2020. november. 11. 15:31","title":"Komoly utcai üldözést rendeztek DJ Marshmellow ellopott hatkerekű óriásautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]