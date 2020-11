Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. november. 12. 07:30","title":"3+1 tipp: így lehet valóban okos az otthona!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek, amelyek hozzájárultak a koronavírus gyors elterjedéséhez a tengerentúlon.","shortLead":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek...","id":"20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da85563-c731-4450-a7d5-0ac4ff90d01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","timestamp":"2020. november. 12. 13:03","title":"Kutatók szerint az éttermek messze a legkockázatosabb helyek a koronavírus szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést az 1994-ben kikiáltott, Azerbajdzsán területén lévő örmények lakta térség fölött. Azerbajdzsán mellett Oroszország és Törökország is nyertesek között van. ","shortLead":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést...","id":"20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1f16-ae15-4960-abed-c985f4d152c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","timestamp":"2020. november. 11. 13:45","title":"Azerbajdzsán megnyerte a karabahi háborút, az örmények leszámolástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november 3-i amerikai elnökválasztáson leadott szavazatokat. Biden hajszállal győzött a republikánus Donald Trump előtt. Demokrata győzelemre 24 éve nem volt példa az államban.\r

\r

","shortLead":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november...","id":"20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db16de8e-5ae0-4fd0-a63e-8ad8cf10e07b","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","timestamp":"2020. november. 13. 07:32","title":"Biden nyert Arizonában: 24 éve nem nyert itt demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is az Eltűnéses mód (Vanish mode) névre keresztelt funkció. Ha ezt bekapcsoljuk, az adott felhasználóval közös üzenetfolyamban váltott üzenetek automatikusan eltűnnek a chatfelület bezárásakor.","shortLead":"Hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram alkalmazásban is...","id":"20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d20c3f-c303-4bb6-8fe8-e04d917213d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_facebook_messenger_eltuneses_mod_instagram_onmegsemmisito_uzenetek_titkos_uzenetkuldes","timestamp":"2020. november. 12. 16:03","title":"Új funkció jön a Messengerbe: az eltűnéses mód nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]