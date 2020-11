Az, hogy a jövőben miként tudjuk kiaknázni a hétköznapokban a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, nagyban függ attól is, hogy mennyire vagyunk képesek a működéséhez szükséges számítási kapacitást biztosítani. Több nagyvállalat is dolgozik azon, hogy a kihívásoknak megfelelő chipet készítsen, de bejelentkezett egy kis processzorgyártó is.

A Techradar beszámolója szerint az amerikai SimpleMachine saját fejlesztésű, Mozart névre keresztelt processzorát kifejezetten a mesterséges intelligencia kiszolgálására készítettek. Fejlesztői szerint a chip szerint képes alkalmazkodni a terheléshez.

© Simple Machine

A Mozart elkészültében óriási szerepe van az amerikai Wisconsin–Madison Egyetemnek, amelynek egyik kutatója, a SimpleMachine alapítója, Karu Sankaralingam mintegy 10 éven át dolgozott a fejlesztésen.

Karu szerint a processzor támogatja a TensorFlow nevű gépi tanulást lehetővé tévő platform használatát, illetve tartalmaz néhány megoldást a Python és a C / C++ nyelvekben írt kódok számára is.

Ha hihetünk a cégnek, a Mozart felgyorsíthatja a képfelismerő algoritmusokat éppúgy, mint például a génszekvenciák összehasonlítását. A tervek szerint 2021 végén válik majd elérhetővé, és a számítások szerint 20-szor gyorsabb lesz, mint a jelenleg piacon lévő modellek.

