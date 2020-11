Régóta működik, éveken át viselte a "megbízható bolt" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint "forradalmian új" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.

Más online áruházaknál jellemzően sokkal olcsóbban kínálta a telefonokat, táblagépeket, számítógépeket, tévéket és egyéb műszaki cikkeket a turbado.hu címen elérhető bolt, melynek felületéről minap minden eltűnt, csupán egy nem túl biztató üzenet olvasható.

Kedves Megrendelőink! Sajnos a Turbado.hu webáruház tevékenysége jelenleg szünetel. A függőben lévő megrendelések törlődnek. Előre kifizetett megrendelések esetén az összeget a lehető leghamarabb visszatérítjük. Köszönjük megértésüket, és mindenkitől elnézést kérünk az okozott kellemetlenség miatt!

A kereskedelmi szerencsétlenséget elsőként több hazai szakoldal is kiszúrta, a HuaweiBlog és az INTO német és lengyel cikkekben talált választ arra, mi is történhetett az Európa-szerte működő céghálózattal.

A TeleSpiegel szeptemberi írása szerint a Turbado Németországban már többször szembetűzésbe került a hatóságokkal. Korábban a fogyasztóvédelem is figyelmeztette a céget, mivel több tízezer készülékkel nem tudtak elszámolni és ezeket az ismeretlen forrásból származó készülékeket értékesítették általában elég nyomott áron. Most került reflektorfénybe az is, hogy az "értékesítés" kifejezés alatt a Turbado nem egészen azt értette, amit úgy általában érteni szoktunk: a német hatóságok azt is aggályosnak találták, hogy a Turbado a vásárlók megfelelő tájékoztatása nélkül végzi gyakorlatát, amely során

valójában nem eladja a készülékeket a megrendelőknek, csupán készülékbérlési lehetőséget biztosít.

A HuaweiBlog magyarázata szerint amikor a felhasználó megrendelt a Turbadótól valamilyen terméket, valójában nem a vételárat kérik el tőle, hanem csupán a "kauciót" fizeti ki, melyért cserébe tetszőleges ideig megtarthatja az eszközt. Később, ha szeretné, visszaküldheti a terméket és visszakaphat a kaucióból valamennyit. Valószínűleg ez a különleges üzleti modell az oka annak is, hogy a Turbado Kft. neve felkerült a Magyar Nemzeti Bank figyelmeztetéseket tartalmazó listájára, azzal a megjegyzéssel, hogy engedélyhez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem jogosult.

Vélhetően a fenti két dolog, azaz a német fogyasztóvédelem által esetenként kétesnek ítélt forrásból történő eszközbeszerzés, illetve az eladási tranzakció megkerülésével járó "adóelőnyök" miatt tudott a Turbado webáruház konkurenseinél jóval alacsonyabb áron dolgozni.

Ám a hatósági fehérítési utasítások után megroppanhatott az üzleti modell jövedelmezősége. A HuaweiBlog idézi a lengyel Spider’s Web oldal információit is, melyek szerint a lengyelországi Turbado mögött álló Kulm LLC mostanra tetemes, 4 millió eurós adósságot halmozott fel, a céghálózat korábban 170 dolgozói létszáma nemrég 60 fősre csökkent.

Az INTO úgy értesült, hogy tulajdonosa kezdeményezte a Turbado Kft. megszüntetését. Bár a megszűnés történhet úgy is, hogy egy jogutód átveszi a mostani Turbado Kft. szerepét, de valószínűbb, hogy jogutód nélküli megszűnésről van szó. Hasonlóan reménytelennek látja a helyzetet a HuaweiBlog is.

Mi lesz a megrendelésekkel? Mi lesz a vásárlókkal?

A turbado.hu oldalon azt ígérik, mindenkinek mindent visszafizetnek, a teches fórumokban a legtöbb hozzászóló úgy gondolja, óriási szerencséje lesz annak, aki bármennyi pénzt visszakap a cégtől. Megnyugtató, hogy az INTO oldalhoz olyan felhasználói jelzések futottak be, melyek alapján a cég már sok ügyféllel felvette a kapcsolatot, jövő heti visszafizetést ígér.

Az INTO a Tiscali cseh lapra hivatkozva azt írja, hogy a helyi hatóságok a Turbado.cz-t már megbüntették azért, mert a cég nem közölte a vásárlókkal, hogy a garancia meghosszabbítására vonatkozó opció kiválasztásakor az ügyfél nem vásárolja meg a terméket, hanem csak bérli azt. (Ez hasonló a német hatóságok által megtévesztésnek minősített gyakorlattal.) Az INTO szerint amennyiben a magyar áruház is így járt el, ez esetben azok járhattak a legrosszabbul, akik igénybe vették ezt a szolgáltatást, hiszen az ő esetükben van szó bérlésről, míg a többi megrendelés ténylegesen vásárlás lehetett.

Felmerül tehát, hogy mi lesz azokkal, akik már hetekkel, hónapokkal ezelőtt vásároltak – ám csak most tudták meg, hogy valójában nem is vásároltak, a zsebükben lévő készüléket csak bérlik.

Amíg nincs gond az eszközzel, addig használójának lényegében mindegy, hogy van-e Turbado vagy nincsen. Ám amint meghibásodik valami, és a felhasználó garanciális ügyintézést kezdeményezne, már problémás a helyzet. Ha a Turbado Kft. valóban megszűnik, és valóban jogutód nélkül, akkor hozzá már nem lehet fordulni.

A gyártók szervizei pedig teljes joggal utasíthatják el a garanciális javítás kérelmét, hiszen a felhasználó nem tudja igazolni, hogy ő a jogos tulajdonosa a készüléknek. Mert hát valóban nem ő a tulajdonosa, hanem a Turbado Kft., a "vásárló" csak bérli az eszközt.

A legtöbben jótállási jegyet sem kaptak a készülék mellé, ezt a Turbado is elismeri az időközben elérhetetlenné vált weboldalán. Természetesen akár a gyártók által üzemetetett javítóhely, akár a partnerszerviz ilyen esetben is elvégezheti a szerelést, ám így nagyon jó esély van rá, hogy jótállási időn belül is csak pénzért.

Hogy hány embert érint a gond, arról bár pontos információt nem ad, de nagyságrendet sejtet, hogy a Céginformáció.hu adatbázisa szerint a 2013. nyarán alapított magyar Turbado-vállalkozás tavaly 387 518 000 forintos nettó árbevételre tett szert. Ebből – főleg a nyomott árakat figyelmbe véve – igen sok eszközre, vásárlóra (bérlőre) következtethetünk.

Az érdeklődők hiteles tájékozódását vélhetően az sem segítette, hogy a népszerű árösszehasonlító oldalon, az Árukeresőn évek óta szerepelt a "megbízható bolt" plecsni a Turbado neve mellett. Sőt, még most is az szerepel a termékeket jelenleg nem kínáló cég adatlapján.

Az Árukereső leírásából kiderül, hogy a minősítés megszerzésének feltétele, hogy a legutóbbi 60 nap alatt legalább 10 vélemény érkezzen be, melyek átlaga legalább 4,2.

A Turbadót a vásárlói tapasztalatok és értékelések alapján az Árukereső 2015-ben és 2019-ben Minőségi díjjal ismerte el az Ország Boltja nevű versenyén, 2018-ban és 2019-ben a Népszerűségi díj első helyezettje lett a Turbado.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs adatbázisa szerint a Turbado Kft. vezető tisztségviselője Stampfler Barbara ügyvezető igazgató. Nyilvános LinkedIn-profilja szerint még mindig betölti ezt a pozíciót. Próbáltuk őt írásban elérni, de egyelőre nem sikerült. Amint válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

