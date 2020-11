Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.","shortLead":"Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve...","id":"20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ec18-c495-47f9-b99a-6fb0246de6b9","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Hamilton_behuzta_a_hetedik_vilagbajnoki_cimet_is","timestamp":"2020. november. 15. 13:15","title":"Hamilton behúzta a hetedik világbajnoki címet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő a koronavírus elleni vakcinakutatás számára.","shortLead":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő...","id":"20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65da6966-a49b-4f25-af42-14157137b3e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","timestamp":"2020. november. 15. 15:15","title":"A Reuters is beszámolt a magyar cégről, amely a vakcinakutatásban jeleskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6669f1d3-6ee3-4357-ad23-06dfe8e0b05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi médiás szabotőrök palacsintás képekkel zavarták össze az elnököt támogató felvonulás szervezését.","shortLead":"A közösségi médiás szabotőrök palacsintás képekkel zavarták össze az elnököt támogató felvonulás szervezését.","id":"20201114_A_Kpop_rajongok_szettrollkodtak_a_Trumprajongokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6669f1d3-6ee3-4357-ad23-06dfe8e0b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8aa3-ea4a-4222-b5bf-4f5569196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20201114_A_Kpop_rajongok_szettrollkodtak_a_Trumprajongokat","timestamp":"2020. november. 14. 13:24","title":"A K-pop rajongók széttrollkodták a Trump-rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy testületi ülésen, a helyi pedagógusok dicsérete kapcsán szólta el magát Babák Mihály. Nem először.","shortLead":"Egy testületi ülésen, a helyi pedagógusok dicsérete kapcsán szólta el magát Babák Mihály. Nem először.","id":"20201114_A_szarvasi_polgarmester_szerint_a_neveleshez_nem_art_a_fizikai_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d61e76-abd3-45c7-b4ae-694a4ea953ba","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_A_szarvasi_polgarmester_szerint_a_neveleshez_nem_art_a_fizikai_bantalmazas","timestamp":"2020. november. 14. 19:35","title":"A szarvasi polgármester szerint a neveléshez nem árt a fizikai bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: záróra, felelősség, remény, gólöröm, hiszti. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a2017-0cca-4726-8c99-9afffe931be2","keywords":null,"link":"/360/20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. november. 15. 19:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos fontosabbnak tartja reményt gyártani, mint vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer forintnyi összeget spórolhatnak meg a játékosok.","shortLead":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer...","id":"20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b0db4-ea32-45f0-bc76-0bc91765f0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","timestamp":"2020. november. 14. 10:03","title":"Amerikában már ingyen adja a Google a YouTube-előfizetőknek a Stadia játékszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","shortLead":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","id":"20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c8b2b-d513-4746-a9e8-72c853b08c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","timestamp":"2020. november. 16. 06:41","title":"350 lóerős motort kapott a legsportosabb Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]