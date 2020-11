Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","shortLead":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","id":"20201118_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e006f0c-4534-4c67-81a5-ab7dfe202cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 14:04","title":"Pfizer: 95 százalékos hatékonyságú a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól a felhasználóknak. Emiatt márciusban már kártérítésre kötelezték a céget, most pedig újra így döntött egy amerikai bíróság.","shortLead":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól...","id":"20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3515502e-80d4-4857-bba3-27f952e0b767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","timestamp":"2020. november. 19. 08:33","title":"Aprópénz az Apple-nek az új kártérítés, amit az iPhone-ok lassítása miatt kell kifizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","shortLead":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","id":"20201117_etterem_obuda_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb798cd-d9da-4f5a-ae8a-b77172db14d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_etterem_obuda_tuz","timestamp":"2020. november. 17. 19:15","title":"Hatalmas lángokkal égett egy étterem Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","shortLead":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","id":"20201117_csokay_andras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8482b3d4-91dd-4697-8f62-3080b9db0dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_csokay_andras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:40","title":"Csókay András: A tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozók munkába állhatnának, ha nem fertőznek nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","shortLead":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","id":"20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e831cf6-4c78-44a2-bdf3-df88dc9c94f3","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:01","title":"Pogány Judit nem lép színpadra, amíg tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása volt. ","shortLead":"Christopher Krebs korábban azt nyilatkozta, hogy a 2020-as választás az USA történelmének legbiztonságosabb voksolása...","id":"20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03840ba7-c8e5-451d-8433-d140eaef156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3db4d6-1cea-4214-97b1-7e17b0d83168","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Donald_Trump_valasztasok_Christopher_Krebs","timestamp":"2020. november. 18. 09:37","title":"Trump most a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét rúgta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól tart, hogy az azeri–örmény összecsapások tanulságai számukra is kedvezőtlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól...","id":"20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89103950-a33b-472b-8b18-c51c0e698c03","keywords":null,"link":"/360/20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Az örmények nem az azeri túlerő, hanem az oroszok miatt vesztettek a karabahi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f23562-c816-4934-86fb-602b274ab5a5","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201117_Marabu_Feknyuz_Az_EU_donti_el_hogy_ki_lophat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f23562-c816-4934-86fb-602b274ab5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f11d5-f306-455a-8717-495adc0419af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Marabu_Feknyuz_Az_EU_donti_el_hogy_ki_lophat","timestamp":"2020. november. 17. 16:20","title":"Marabu Féknyúz: Az EU dönti el, hogy ki lophat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]