Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","shortLead":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","id":"20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c7e7-fca8-4f0c-a8ff-96e4cfac83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 18. 13:05","title":"Buszsofőrök kérik az operatív törzset, hogy hozzák vissza a tavasszal bevált óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként a keleti tájakon megmaradhat napközben is.","shortLead":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként...","id":"20201118_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa1a54-cb6c-42cb-bcc6-1f5cad4a5c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_idojaras","timestamp":"2020. november. 18. 07:26","title":"Nyugaton napos, keleten ködös lesz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230 forint drágulást okozhat a dobozonkénti átlagárban.","shortLead":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230...","id":"20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5f969-9eeb-4c24-a1ab-f1ef39c54b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","timestamp":"2020. november. 18. 17:24","title":"1600 forint fölé ugorhat egy doboz cigaretta ára jövő áprilisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég beszállítói megállapodást is kötött az Egyesült Királyság kormányával az oltóanyag biztosításáról.","shortLead":"A cég beszállítói megállapodást is kötött az Egyesült Királyság kormányával az oltóanyag biztosításáról.","id":"20201118_Moderna_koronavirus_vakcina_engedelyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d27e1-2a9e-400d-a02e-59938fa8fc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Moderna_koronavirus_vakcina_engedelyeztetes","timestamp":"2020. november. 18. 12:45","title":"Elkezdődött a Moderna koronavírus-vakcinájának engedélyeztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja lehet kialakulóban.","shortLead":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja...","id":"20201117_oroszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2dc3d9-7d5d-4ad1-9bc2-d7eced53274e","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 16:41","title":"Oroszországban rekordot döntött a járványban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23917e47-5914-46d3-882b-6dd5c80470f8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201119_Marabu_Feknyuz_Miert_lenne_kormanyparti_a_kozmedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23917e47-5914-46d3-882b-6dd5c80470f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a785-7dc8-4abd-a808-c21fe9ae6f31","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Marabu_Feknyuz_Miert_lenne_kormanyparti_a_kozmedia","timestamp":"2020. november. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Miért lenne kormánypárti a közmédia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3427c646-faa5-4b31-aeec-545429c75285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az albumon közreműködik Presser Gábor és Karácsony János is.



","shortLead":"Az albumon közreműködik Presser Gábor és Karácsony János is.



","id":"20201117_A_dal_a_mienk__LGT_feldolgozaslemezt_ad_ki_a_Csik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3427c646-faa5-4b31-aeec-545429c75285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f64098-5338-411f-9887-2af5d4ea8a94","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_A_dal_a_mienk__LGT_feldolgozaslemezt_ad_ki_a_Csik","timestamp":"2020. november. 17. 16:45","title":"A dal a miénk – LGT-feldolgozáslemezt ad ki a Csík","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]