[{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17 millió állatnak el kellett pusztulnia csak Dániában.\r

","shortLead":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17...","id":"20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e9161-4d85-4a73-a10e-62ede0d1e3a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","timestamp":"2020. november. 19. 18:21","title":"A dánok szerint kihalt a nyércekben mutálódott legveszélyesebb mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi tanulmányokat folytat, a versenytilalom miatt január végéig nem is vállalhat munkát.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi...","id":"20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5ddcf-fecc-4dc5-a232-4f8af8c86008","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","timestamp":"2020. november. 20. 14:53","title":"Dull Szabolcs a Telexről: Áttárgyaljuk, hogyan tudnék bekapcsolódni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek. A chicagói központú cég büszkeségének számító MAX-okat az után parancsolták világszerte földre, hogy két balesetben 346 ember vesztette életét. A fő kérdés az maradt, hogy a Covid–19-járvány miatti válság idején ki akar még MAX-ot venni, illetve hogy az utasoknak lesz-e kifogása az ilyen gépekkel szemben.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek...","id":"20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0362b0-29eb-4275-85b9-692a1fb961ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","timestamp":"2020. november. 19. 17:55","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, de fő kérdés, hogy lesz-e hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik negyedévben.","shortLead":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik...","id":"20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f4f088-465d-42e7-b63c-231a37889344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 11:20","title":"Kevesebb ásványvizet és üdítőt ittunk a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","shortLead":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","id":"20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7f778-51e5-4c19-8559-8bc33bd13893","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","timestamp":"2020. november. 20. 10:35","title":"Bezár a Felix, kiszállítást sem vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit. A különleges eszközöket már jövőre munkára fognák az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit...","id":"20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9271f445-fbd3-4732-9fc5-47c250dd7966","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","timestamp":"2020. november. 20. 12:03","title":"Kátyújavító \"tankok” állhatnak munkába jövőre a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat sem tudják majd ellátni - mondja Gémesi György. A pártpolitikából kivonult, de 30 éves tapasztalatával tovább küzd az önkormányzatokért Gödöllő polgármestere. Interjú. ","shortLead":"A kormány forráselvonási tervei helyett több pénzre lenne szüksége az önkormányzatoknak, különben alapvető feladataikat...","id":"202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4642b9-7c4e-4ec7-bea6-fa8cf46fe60a","keywords":null,"link":"/360/202047__gemesi_gyorgy__megsarcolt_telepulesekrol_tulelesrol__lehet_ujjal_mutogatni_rank","timestamp":"2020. november. 20. 15:00","title":"Gémesi György: „Így lehet ujjal mutogatni ránk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]