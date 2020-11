Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban dolgozókat meg egyszerűen egyenként magamhoz ölelném\" – írta. ","shortLead":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban...","id":"20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028920da-5382-4032-9237-ab7f399f52d5","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","timestamp":"2020. november. 24. 09:24","title":"Majkát kiengedték a kórházból, és végtelenül hálás a balassagyarmatiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) tudósai. A munka eredménye napjainkban is hasznosítható lehet.","shortLead":"Mit jelent a két lábon járás, és hogyan lépkedtek az ember 6-7 millió évvel ezelőtt élt ősei? Egyebek mellett ezekre...","id":"202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c904ef93-a59d-4361-a419-ceca81eb2efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d421bae5-fe7b-4245-9272-f8ab542ba048","keywords":null,"link":"/360/202047_az_osember_jarasa_robottal_uthetik_anyomukat","timestamp":"2020. november. 24. 14:00","title":"Robottal ütjük a nyomukat: hogyan is jártak az ősemberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","shortLead":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","id":"20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b29731-c491-495c-8204-dee7c33c8732","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","timestamp":"2020. november. 23. 21:56","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik magas rangú tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A harmadik részben megnézzük, előnyei lehetnek a videójátéknak. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b6fa6-88fc-4c36-a9a1-37c3ca4f8dcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","timestamp":"2020. november. 22. 20:15","title":"Biztosan nem gondolná, hogy ennyi mindenre jó a videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát, az influenzát, és kiirtja a vírusokat, valamint a baktériumokat. 1,2 millió forint bevétele lett, mielőtt vádat emeltek ellene.","shortLead":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát...","id":"20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba7c2f6-7f7e-4a72-a4c5-de6d0cfb90de","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","timestamp":"2020. november. 23. 10:55","title":"Hipószerű oldatot árult vírusirtóként és egymilliót kaszált egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]