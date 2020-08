Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","shortLead":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","id":"20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b3b723-cc6e-48d5-b8e6-6a33d0248720","keywords":null,"link":"/elet/20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:33","title":"Hatalmas SOS-t rajzoltak a homokba, ez mentette meg három tengerész életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","shortLead":"Egy tűzijátékraktár repült levegőbe a libanoni főváros kikötőjében.","id":"20200804_robbanas_Bejrut_libanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ea6051-44c7-45cf-91c3-3156d9f2d8d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_robbanas_Bejrut_libanon","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:04","title":"Óriási robbanás történt Bejrútban, több ezer sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült bemutatni az év második felére szánt csúcsmobilokat: a Galaxy Note20-at, és a még annál is erősebb Galaxy Note20 Ultrát.","shortLead":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b15160-20b4-4517-ac13-3277f580778d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:00","title":"5G, 120Hz-es kijelző: bemutatta a Samsung az idei legerősebb mobilját, a Galaxy Note20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","shortLead":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","id":"20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ef226-77ae-4f58-97a3-07f83455e256","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:45","title":"Hónapokig verte a másfél éves nevelt gyermekét egy hajmási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott a járókelők segítségével tartotta vissza a támadóját, amíg megérkezett az erősítés.","shortLead":"A körzeti megbízott a járókelők segítségével tartotta vissza a támadóját, amíg megérkezett az erősítés.","id":"20200804_rendor_ferfi_okollel_megut_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccfe91a-9b1b-4433-b1e7-ced93e32e357","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_rendor_ferfi_okollel_megut_gyor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:20","title":"Rendőrnőt ütött meg egy dühöngő férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","shortLead":"Gyilkosság kísérlete miatt indítottak eljárást ellene.","id":"20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc2a13-51e4-4f74-ab38-ea4102531d11","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Ralott_az_eladora_egy_amerikai_ferfi_mert_az_felszolitotta_hogy_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:59","title":"Rálőtt az eladóra egy amerikai férfi, mert az felszólította, hogy viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","shortLead":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","id":"20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e6caf-62eb-4c4f-a8e4-ade352c13579","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:13","title":"Az iskolaőrnek jelentkezők több mint kétharmada nem jutott túl az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]