[{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.","shortLead":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben...","id":"20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c91004-0258-4db5-b049-8fb4f26e3930","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","shortLead":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","id":"20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb23dd-4797-4734-9cf9-33f0562120a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:05","title":"December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","shortLead":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","id":"20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c6ed8-f6fc-472e-957c-455e5838b177","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","timestamp":"2020. november. 26. 13:54","title":"Felfedeztek egy új majomfajt, a gond csak az, hogy máris kihalófélben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál nyitott tüzet a járókelőkre.","shortLead":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál...","id":"20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289eafe6-4364-4499-b46e-4f70be6f647d","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","timestamp":"2020. november. 27. 07:36","title":"Késsel támadtak egy rabbira Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","shortLead":"Azt mondja, van elképzelése arról, mit érezhetnek a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek.","id":"20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df87b0fb-2a58-4c73-bb45-205ed2de1550","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ferenc_papa_21_evesen_elet_es_halal_kozott_volt","timestamp":"2020. november. 27. 09:02","title":"Ferenc pápa 21 évesen élet és halál között volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","shortLead":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","id":"20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e13f903-3c87-4b1f-a078-196fb04a6ccc","keywords":null,"link":"/elet/20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","timestamp":"2020. november. 27. 20:20","title":"25 millió forintot adott egy SMA-beteg kisfúnak a magyar válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"kultura","description":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","shortLead":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","id":"20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89b623-f940-4301-947f-a36f27f96b46","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","timestamp":"2020. november. 26. 12:01","title":"Újabb olvasnivalók a hvg.hu-n: itt vannak a blogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]