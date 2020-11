Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra. Az újfajta kriptovalutával nem csak a közösségi oldalon lehetne vásárolni.","shortLead":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra...","id":"20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b448e70-7305-4c67-a620-dd9db3811602","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2020. november. 30. 10:33","title":"Nagy dobásra készül a Facebook 2021-ben: jön a saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","shortLead":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","id":"20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2e5e41-e726-4f87-be23-030f9920b58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","timestamp":"2020. november. 30. 09:33","title":"Eltűnt a titokzatos fémoszlop a utahi sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","shortLead":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","id":"20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b9e244-b597-4c08-a436-618775937300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 28. 21:48","title":"Financial Times: A briteknél már december 7-én beadhatják az első Pfizer-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és a halálakor minden hibáját elfeledték a franciák, azóta pedig egymással versengve neveznek el róla mindent.","shortLead":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és...","id":"202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b784a9-23f2-4968-ad05-39774f92452e","keywords":null,"link":"/360/202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","timestamp":"2020. november. 28. 13:30","title":"Kirúgták, majd szentként kezdték tisztelni - 50 éve halt meg Charles de Gaulle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitérnek arra is, hogy mikor jön el az a pont, amikor egy betegnek már mentőt kell hívnia, illetve mit vigyen magával az, aki kórházba megy.","shortLead":"Kitérnek arra is, hogy mikor jön el az a pont, amikor egy betegnek már mentőt kell hívnia, illetve mit vigyen magával...","id":"20201129_semmelweis_egyetem_koronavirus_letoltheto_betegtajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda6dfd-f596-4f8f-a39d-a83d252c7a29","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_semmelweis_egyetem_koronavirus_letoltheto_betegtajekoztato","timestamp":"2020. november. 29. 14:13","title":"Koronavírusosoknak írtak letölthető betegtájékoztatót a Semmelweis Egyetem orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909ebe6-881e-4017-84e3-8fb133e2fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Modernebb Bubit, új appot, könnyebb bringákat ígér a BKK.","shortLead":"Modernebb Bubit, új appot, könnyebb bringákat ígér a BKK.","id":"20201128_Vasarnap_meg_hasznalhatja_a_Bubit_utana_jo_darabig_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1909ebe6-881e-4017-84e3-8fb133e2fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82ea2b6-99e0-4fbf-bbf8-f39483922c7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Vasarnap_meg_hasznalhatja_a_Bubit_utana_jo_darabig_nem","timestamp":"2020. november. 28. 18:56","title":"Vasárnap éjjel leáll a Bubi, de tavasszal 1200 új bringa érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]