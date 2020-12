Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","shortLead":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","id":"20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671bded-bc33-4b59-905e-c68f9723f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","timestamp":"2020. november. 30. 08:43","title":"Orbán miniszterelnöki rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","shortLead":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","id":"20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b801-9d1f-4a42-af40-9a65abbea522","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","timestamp":"2020. november. 29. 15:40","title":"A tiltakozások ellenére leáll az autógyártás az egyik Renault-üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal, hogy kizárnának saját undok társaságukból, és ez pont olyan, mint zsidónak lenni a gázkamrában. Ha jól értjük, ezt akarta mondani a PIM főigazgatója, vagy még ezt sem. Vélemény.","shortLead":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal...","id":"20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8acc28-88bc-4ca6-8f9f-d84e69426be5","keywords":null,"link":"/360/20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Róth Elza: Demeter Szilárd és a radikális nihilizmus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia. A Konok-Hetey-Sándy-család jól láthatóan ott hagyta névjegyét a magyar képzőművészet történetén.","shortLead":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia...","id":"202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7f37d-9839-4f8a-8170-9beacb1727ad","keywords":null,"link":"/360/202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","timestamp":"2020. november. 30. 18:00","title":"A Don-kanyartól Párizson át Budapestig alkotott ez a sokgenerációs művészcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta a tengerentúli médiát. De még ezzel együtt sem valószínű, hogy sokan kapkodtak volna az okostévé iránt.","shortLead":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta...","id":"20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6377e-8ccd-4185-8436-721784bfd923","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","timestamp":"2020. november. 30. 09:03","title":"Black Friday: akadt olyan tévé, ami 15 millióval volt leértékelve Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf1b9f-b4f6-46d7-9259-b88ec7d8adff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","timestamp":"2020. december. 01. 07:59","title":"Ilyen furcsa lámpákkal jöhet a megújult BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]