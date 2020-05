Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","shortLead":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","id":"20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2882a55d-edd3-4b27-80fa-5eb7155d88ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","timestamp":"2020. május. 20. 11:29","title":"Szegeden is lecsaptak az utcai autóversenyzőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81beb00-6502-4103-90cb-149d8228847b","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:45","title":"Dunaújvárosban is teszt nélkül küldtek vissza embereket az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre épülő felület nemcsak látványosabb lett, de a fejlesztők szerint biztonságosabb is.","shortLead":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre...","id":"20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d0f326-918e-4119-acf7-0937ebae4203","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","timestamp":"2020. május. 19. 20:03","title":"Itt az Xiaomi telefonok új felülete, 47-féle mobilra érkezik a MIUI 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon. A rajtakapottak lényegében védőháló nélkül dolgoznak a koronaválság idején.","shortLead":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon...","id":"20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc978c-c617-4eb7-b43a-ec58db5c5800","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","timestamp":"2020. május. 20. 10:22","title":"Sok ezer, papírok nélkül dolgoztatott munkavállalót talált a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","shortLead":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","id":"20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6653b9d9-ee15-437f-b0d9-b9f306f184e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. május. 20. 11:16","title":"Videó: Robot fertőtlenít a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen jelentős visszaesést az eladási adatok regisztrálásának megkezdése óta nem jegyeztek fel.","shortLead":"Ilyen jelentős visszaesést az eladási adatok regisztrálásának megkezdése óta nem jegyeztek fel.","id":"20200520_aprilisban_tobb_mint_76_szazalekkal_zsugorodott_az_uj_autok_europai_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cfdb05-3784-4107-a865-1c7b5be7388b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_aprilisban_tobb_mint_76_szazalekkal_zsugorodott_az_uj_autok_europai_piaca","timestamp":"2020. május. 20. 06:41","title":"Áprilisban több mint 76 százalékkal zsugorodott az új autók európai piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343099eb-e454-45d6-97ce-4c54ce6106d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több százmilliós üzlet felkeltheti a kormányközeli médiacégek érdeklődését is.","shortLead":"A több százmilliós üzlet felkeltheti a kormányközeli médiacégek érdeklődését is.","id":"20200519_budapest_arculat_marketingstrategia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343099eb-e454-45d6-97ce-4c54ce6106d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696316b3-7075-44ba-abd4-413100419c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_budapest_arculat_marketingstrategia","timestamp":"2020. május. 19. 12:10","title":"Központosítaná reklámköltéseit a főváros, átláthatóbbá tennék a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","shortLead":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","id":"20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869f321-d8f0-4932-8ca2-7ec506f9e8dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","timestamp":"2020. május. 20. 09:33","title":"Videohívással ítéltek halálra egy embert a szingapúri bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]