[{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.\r

","shortLead":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.\r

","id":"20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008c3a66-d35f-49cf-9270-e11a58713088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","timestamp":"2020. november. 30. 06:16","title":"Védelmet kapnak a tokaji borok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus második hullámában a Telenor.","shortLead":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus...","id":"20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82af61-5fd9-4b09-9337-9d70eaa01519","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","timestamp":"2020. november. 30. 14:33","title":"Holnaptól +100 GB ingyenes mobilnetet ad a Telenor az otthoni felhasználóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal, hogy kizárnának saját undok társaságukból, és ez pont olyan, mint zsidónak lenni a gázkamrában. Ha jól értjük, ezt akarta mondani a PIM főigazgatója, vagy még ezt sem. Vélemény.","shortLead":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal...","id":"20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8acc28-88bc-4ca6-8f9f-d84e69426be5","keywords":null,"link":"/360/20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Róth Elza: Demeter Szilárd és a radikális nihilizmus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","shortLead":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","id":"20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b24a9-0033-480f-aede-439e20767682","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","timestamp":"2020. december. 01. 10:56","title":"Digitális árveréssel próbál bevételhez jutni a világ legnagyobb múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","shortLead":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","id":"20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7648d5-00cb-4d98-99f0-ad55de131cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"650 lóerős villanyautóként támad a BMW i7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és a spanyolok meg akartak volna fúrni, noha erről írt az Index közvetlenül Orbán uniós vétója után, így akarván bizonyítani, hogy a déli tagállamokkal korántsem felhőtlen a viszonya a kormánynak. Ellenben valóban létrejöhetett volna egy biznisz az angolai áramszolgáltatóval, ennek azonban az Orbán-kormány idegenellenes politikája “segítségével” a német ipari lobbi könnyen keresztbe tudott tenni. ","shortLead":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és...","id":"20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaf76dc-bc54-4d35-9061-91a3e62fc257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 01. 06:30","title":"A kormány bevándorlásellenes politikájának köszönhetjük, hogy lemaradtunk egy afrikai üzletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]