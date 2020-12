Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a spanyol SUV plugin hibrid változata.","shortLead":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a spanyol SUV plugin hibrid változata.","id":"20201201_49_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_seat_tarraco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4369f71-a6cf-4253-b0f1-45ddb99ab478","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_49_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_seat_tarraco","timestamp":"2020. december. 01. 11:21","title":"49 kilométer villannyal, ezt tudja a legújabb Seat Tarraco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben juthatnak a tengeri állatok szervezetébe.","shortLead":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben...","id":"202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9711ea-1c70-4f78-a271-3db1815cc2d2","keywords":null,"link":"/360/202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","timestamp":"2020. november. 30. 15:00","title":"A halételekkel ehetjük meg a tengerbe került műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg – jelentette ki az RTL Klubnak nyilatkozva Kepes András író, újságíró, egyetemi tanár.","shortLead":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg –...","id":"20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaeefb9-f981-4f85-87db-3ab9d80edfb1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","timestamp":"2020. november. 29. 18:57","title":"Kepes András Demeter Szilárdról: Ez az ember így gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Barátok közt Vili bácsija már érezte, hogy a lezárás felé halad a sorozat.","shortLead":"A Barátok közt Vili bácsija már érezte, hogy a lezárás felé halad a sorozat.","id":"20201201_baratok_kozt_szineszek_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859aca-0afd-4190-9b27-bcc0d3274230","keywords":null,"link":"/elet/20201201_baratok_kozt_szineszek_sorozat","timestamp":"2020. december. 01. 11:05","title":"A Barátok közt színészei is hétfőn tudták meg, hogy véget ér a sorozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60eface5-1463-43b6-82bd-86e40f469c80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körös pályázat lezajlott, december végén jön a második. ","shortLead":"Az első körös pályázat lezajlott, december végén jön a második. ","id":"20201130_1000_ebicikli_allami_penzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60eface5-1463-43b6-82bd-86e40f469c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069599b3-72aa-4d39-8bf4-d14f8f072c28","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_1000_ebicikli_allami_penzbol","timestamp":"2020. november. 30. 09:00","title":"Ezer villanybiciklire még idén küldhetik az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","shortLead":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","id":"20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a56ea80-3390-4bf0-bdce-ba4197a2527e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","timestamp":"2020. november. 29. 12:19","title":"Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is azt jelenti, hogy a kormány egyetért a soraival. ","shortLead":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is...","id":"20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856ee8c2-3c7d-4367-b7a2-8fe78984700c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","timestamp":"2020. november. 29. 11:59","title":"Bajnai Gordon és a DK is Demeter Szilárd kirúgását várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]