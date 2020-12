A Windows 10 jövő ősszel érkező kiadásában egy olyan új funkció debütálhat, amely lehetővé teszi az androidos alkalmazások emulátor nélküli, közvetlen használatát – írta a hírről a Windows Central. A Microsoft bár most is lehetőséget ad az Android-alkalmazások Windowsban való működésére, ez egyelőre csak segédprogramokkal érhető el.

A redmondi óriás néhány éve azonban már világossá tette, hogy a felület idővel nem csak natív Windows-alkalmazásokkal lesz képes együttműködni. Konkrétumokról akkor még nem esett szó, de a most kiszivárgottakból már sejteni, mire gondolhattak: az androidos appok windowsos környezetben való használatára. A munka állítólag Project Latte néven fut a Microsoftnál.

A Windows Central szerint nem valószínű, hogy a Google-féle Play-szolgáltatások támogatását is a rendszer részévé teszik. Ez a keresőóriás telefonos ökoszisztémájának egyik legfontosabb szolgáltatáscsomagja, melynek feladata a különféle android appfunkciók kiszolgálása. A Google ezt napjainkban csak a Chrome OS, illetve tiszta Android-rendszerű eszközökre biztosítja, ráadásul nem is nagyon érdeke, hogy a Windowsra is elérhető tegye.

Azzal ugyanis éppen az általa kiadott Chromebook készülékeknek állítana súlyos konkurenciát.

Egyelőre az sem világos, milyen feltételekkel lennének használhatók az androidos appok windowsos környezetben. Azt sem árt figyelembe venni, hogy a szolgáltatások zömét kifejezetten kisképernyőre tervezték. Windowst ugyanakkor nem mindenki laptopról használ, a hagyományos PC-khez tartozó megjelenítők közt jóval nagyobb panelek is akadnak.

