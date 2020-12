Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","shortLead":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","id":"20201202_Belgium_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7eee3a-ae61-484f-8aa7-33c1760f3fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Belgium_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 19:23","title":"Belgium már január elején elkezdheti a lakosság beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek mellett rengeteg kábítószer is előkerült.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek...","id":"20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dc4ed-f86d-4b53-846c-083b8c6fdd38","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 16:25","title":"Felfegyverzett neonácikat kaptak el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de tanulságok hasonlítanak, főleg ha kellő önirónáival fordulnak a kérdés felé. Nagyi projekt negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de...","id":"20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e714b-01eb-4e40-888c-2b953f8b9a9c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem félek, inkább unom a halál előjátékának gondolatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","shortLead":"Nagykanizsa egyik óvodájának az összes dolgozója koronapozitív. ","id":"20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172b94e6-5d3b-4e0a-a866-343d178c15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc81d1-5b4a-4911-85df-b3992c1a8166","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Het_koronavirusos_lako_halt_meg_a_nagykanizsai_idosotthonban","timestamp":"2020. december. 01. 18:23","title":"Hét koronavírusos lakó halt meg a nagykanizsai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","shortLead":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","id":"20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01c2a95-2b0c-4ee6-96c4-a1aa2975a0c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","timestamp":"2020. december. 01. 16:35","title":"Lemondott Trump járványügyi tanácsadója, aki megkérdőjelezte a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi tengerek felől elérik a szárazföldet, és egyre mélyebben nyomulnak annak belseje felé. ","shortLead":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi...","id":"202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3882ad71-da91-4373-ab35-5708b74fb526","keywords":null,"link":"/360/202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:00","title":"Miért jutnak egyre messzebb a szárazföldön a hurrikánok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]