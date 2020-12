A vakság gyógyításával kapcsolatban biztató fejleményekkel Roska Botond jelentkezett. A Svájcban kutató magyar neurobiológus ősszel a világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos Díjjal tüntettek ki Hamburgban. Most az amerikai Harvard Medical School kutatói is egy igen fontos eredményről számoltak be.

A Daily Sabah írja, hogy a tudósoknak sikerült helyreállítaniuk az egerek látását egy olyan kezeléssel, amellyel képesek voltak megfiatalítani a látásban kulcsszerepet játszó sejteket. A szakemberek azt remélik, ezzel egy napon lehetségessé válik a glaukóma (vagyis zöldhályog), illetve akár más, az öregedéssel összekapcsolódó, nem csak a szemet érintő betegség kezelése is.

A tudósok által alkalmazott folyamat lehetővé teszi, hogy visszatekerjék a sejtek biológiai óráját, vagyis megfiatalítsák azokat. Ezzel képesek lehetnek arra, hogy helyreállítsák a sérülés, a betegség vagy az öregedés okozta károsodást.

David Sinclair, a kutatást végző csoport vezetője arról beszélt a francia AFP hírügynökségnek, hogy az általuk kifejlesztett eljárás például a demencia esetében is hatékony lehet. A szakember hangsúlyozta, jelenleg csak az egérkísérletben sikerült visszatekerni a biológiai órát, de ha minden a tervek szerint alakul, két év múlva nekiláthatnak a klinikai teszteknek, ahol az emberek glaukómáját próbálják majd meggyógyítani.

A sejtek egyébként természetüknél fogva képesek arra, hogy regenerálják önmagukat – akkor, amikor még a test embrionális állapotban van. Az idő előrehaladtával azonban ez a képességük jelentős mértékben lecsökken, ezért a kutatók megpróbálták arra ösztönözni őket, hogy visszatérjenek ebbe az állapotba.

Az eredmény eléréséhez három, speciális fehérjéből álló koktélt (OSK) használtak, ezzel pedig sikerült elérniük, hogy a sejt újra megfiatalodjon. Ezzel először a látóideg-sérülést szenvedett egerek szemében lévő ganglionsejteket – a szemben a retinán található idegsejteket – célozták meg. A kísérlet során a retinán lévő életképes ganlgionok száma megduplázódott, és ötszörösére növelték az idegek újranövésének sebességét.

Eredményeiket a Nature című tudományos lapban publikálták. A tanulmányból kiderül, a kezelésen átesett egerek esetében látványos és hatásos változást tudtak elérni. Az egerek látása javult, az idegsejtek pedig újra képesek voltak úgy továbbítani a jeleket, mint ahogy az a fiatalabb egerek esetében is működik. Mindez bizakodásra ad okot, hiszen akár olyan betegségek gyógyítását is lehetővé teheti, amire eddig nem volt lehetőségünk.

