[{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","shortLead":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","id":"20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d47f5d-2ac1-4ad6-b034-a2ae1f752e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:12","title":"103-an kerültek karanténba egy kapuvári iskolából, három koronavírusos diák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bírósággal helyeztetné vissza a Fortnite-ot az App Store-ba a játék kiadója, miután pár héten belül elpárolgott a játékot korábban letöltő felhasználók jelentős része.","shortLead":"Bírósággal helyeztetné vissza a Fortnite-ot az App Store-ba a játék kiadója, miután pár héten belül elpárolgott...","id":"20200907_epic_games_fortnite_apple_ios_tiltas_jatekosok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1064a4d8-708e-4ff8-bbad-f6f7e6f92c6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_epic_games_fortnite_apple_ios_tiltas_jatekosok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:13","title":"60%-kal zuhant az iPhone-os Fortnite-játékosok száma, bíróság beavatkozását kéri a kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most csak vizuális premiert tartottak, a részleteket a hónap végén árulják el az újdonságokról. ","shortLead":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most...","id":"20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3bce9-5434-48c2-805c-d5b9d4366848","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:21","title":"Három premiert tartott a Dacia: itt az új Logan, Sandero és Sandero Stepway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira kelendők lesznek, mint a tavalyiak.","shortLead":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira...","id":"20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bdcafa-f445-45e3-8d69-95c5f898f0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:03","title":"Igencsak optimista az Apple az iPhone 12-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig gondoltuk – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig...","id":"20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78526e25-764c-4ed5-abbc-9a548ada82f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:33","title":"Két német tudós állítja, eddig 1000 évvel elnézték a nebrai csillagkorong korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","shortLead":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","id":"20200906_lotto_hatoslotto_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd86f7-eda5-443a-9de5-18d40af96100","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_lotto_hatoslotto_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:12","title":"674 millió forintot nyert valaki a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a36d5-62a1-499f-9957-523f7bd327ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ugyanannyira tisztítja a levegőt a szmogtól egy új falfestmény Varsóban, mint ha elültettek volna 780 fát.","shortLead":"Ugyanannyira tisztítja a levegőt a szmogtól egy új falfestmény Varsóban, mint ha elültettek volna 780 fát.","id":"20200907_Falfestmennyel_tisztitjak_a_varosi_levegot_Varsoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792a36d5-62a1-499f-9957-523f7bd327ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96d84e8-02ff-41b2-9927-b6d81987cd41","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Falfestmennyel_tisztitjak_a_varosi_levegot_Varsoban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:30","title":"Falfestménnyel tisztítják a városi levegőt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]