A Sony PlayStation 4 gépéből idővel további két készülék jelent meg: ezek voltak a PS4 Slim és PS4 Pro, melyek közül utóbbi bizonyult a legerősebbnek. Ha hihetünk egy most nyilvánosságra került szabadalmi tervnek, úgy a novemberben megjelent PlayStation 5-nél is hasonló fejlesztési ütemre számíthatnak a játékosok.

A Sony tavaly januárban nyújtotta be a tervet, az amerikai szabadalmi hatóság pedig júliusban vette nyilvántartásba. A GSM Arena a dokumentumot átnézve két érdekességre is bukkant: az egyik, hogy a készülő eszközben (a dokumentációban meg is nevezik, hogy játékkonzolról van szó) két videokártya lesz, melyek szimultán működést tesznek lehetővé.

© United States Patent Application Publication

A két videokártya egyidejű használata nem ritka a számítástechnikai iparban, de konzolokban még nem lehetett találkozni ilyesmivel. A PC-s közegben ismert ilyen megoldást az Nvidia SLI (Scalable Link Interface), illetve az AMD CrossFire nevű technológiájával lehet elérni. Az összekapcsolás természetesen nem csak két GPU-ra terjedhet ki, a gamer számítógépek használói akár négy ilyen eszközt is beszerelhetnek a házba.

A grafikus chip duplázásával a képi megjelenítéshez szükséges feladatok megoszthatók, így fokozva a hardver teljesítménymutatóját.

A két videokártyás felszerelés papíron tehát igencsak jól mutat, de kérdés, hogy a Sony pontosan milyen feladatokra szeretné bevetni azt.

A konkurens Microsoft legerősebb, Xbox Series X masinája valamivel nagyobb számokat produkál a vegytiszta méréseken, így a fejlesztés rivalizálás szempontjából sem elhanyagolandó. De nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Sony házon belül elérhető VR (virtuális valóság-)eszköze mostanság hátrébb szorult. Lehetséges, hogy a japán gyártó ez utóbbi készülékének szeretne új löketet adni egy második, még erősebb PS5-tel.

A szabadalom második érdekessége, hogy a Sony a felhőalapú számítástechnikáról (cloud computing) is szót ejt benne, amit – a gyártó nevét hallva – aligha tudnánk elvonatkoztatni a szintén felhőalapú videojátékozástól. Ehhez azonban tudni kellene, mi forr a Sony boszorkánykonyhájában. Egy dolog azért biztosnak tűnik: a játékgép rajongóira még vár néhány meglepetés.

