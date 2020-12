Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül leszerelni az uniós pénzeket blokkoló lengyel és magyar kormányt.","shortLead":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül...","id":"20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50116b01-5161-41f9-a845-99bd2886403d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","timestamp":"2020. december. 09. 15:59","title":"Ralit hozott a vétóügyi fordulat a magyar és lengyel tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta el.","shortLead":"Mindenben lehet találni némi pozitívumot: az autó sofőrje legalább nem a mozgássérülteknek szánt parkolóhelyet foglalta...","id":"20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f214a0-77a8-4d8b-b2b3-41d75bcc7dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5731f79-75b7-4d9a-8727-a983faeb022e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_nem_nagyon_lehetett_volna_ennel_kozelebb_parkolni_a_solymari_bolt_ele__foto","timestamp":"2020. december. 09. 06:41","title":"Nem nagyon lehetett volna ennél közelebb parkolni a solymári bolt elé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","shortLead":"Kim Jo Dzsong szerint az \"arcátlan\" kijelentések a két Korea közti feszültség élezését célozzák.","id":"20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8a4e6-9e61-4413-bfd2-99a51011e0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_eszak_korea_del_korea_koronavirus","timestamp":"2020. december. 09. 07:28","title":"Kim Dzsong Un húga nekiment Dél-Koreának, mert kétségbe vonták országa vírusmentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","shortLead":"A lefoglalt drog értéke 350 millió forint körül van.","id":"20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c658a5d-3520-46e3-87ea-1828f76f3704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17c814f-3289-4d25-9474-6ed2564842f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_solymar_kabitoszer_elfogas","timestamp":"2020. december. 09. 13:19","title":"141 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy solymári házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]