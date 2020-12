Valószínűleg megszámolni is nehéz lenne a társkereső szolgáltatásokat. Már olyan is van, ahol kép helyett hang alapján találhatnak egymásra emberek. A japán kormány most állami szinten vet be okosságot: mesterséges intelligenciára alapuló pártaláló szolgáltatásoknak ad pénzt.

Japánban már most is léteznek MI-alapú társkereső rendszerek, de ezek általában olyan szempontokat figyelnek, mint a jövedelmi/társadalmi státusz és az életkor, és ezek egyezése esetén jeleznek találatot. A kormányzat által támogatott szolgáltatásokban a tervek szerint rengeteg más faktort be lehet majd állítani, hobbit és értékrendre vonatkozó dolgokat is.

A BBC beszámolója szerint a jövő évtől kezdve támogatást kapnának azok az önkormányzatok, amelyek már elindítottak, vagy most terveznek indítani ilyen MI-projekteket.

Emellett további 2 milliárd jent, vagyis nagyjából 5,6 milliárd forintot szán a japán kormány arra, hogy ösztönözze a lakosságot a gyermekvállalásra.

A jelenleg előrejelzések szerint Japán 128 millió fős lakossága (2017-es adat) az évszázad végére 53 millió főnél is kevesebbre csökkenhet. Márpedig ez hatással lesz a japánok életére: az elöregedő társadalom miatt egyre kevesebben fognak dolgozni, és egyre több embert kell majd a kevés dolgozónak eltartania.

