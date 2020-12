Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december 24-én zárva maradjanak a boltok. ","shortLead":"Az idősek vásárlási idősávjával együtt erről is egyeztetnek az Idősügyi Tanáccsal, sőt az is felvetődött, hogy december...","id":"20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b3471a-c0de-4d0b-a36c-d9eb900dfd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_letszamkorlatot_bolt_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:11","title":"Nem zárja ki a kormány, hogy létszámkorlátot vezessenek be a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most Önön a sor, hogy válasszon. Egy szerkesztőségi szavazás során kiválasztottunk öt-öt lehetőséget kategóriánként. ","shortLead":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most...","id":"20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d92fe-63da-4f3b-8601-75a6a19ab309","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","timestamp":"2020. december. 11. 13:10","title":"Ki volt az év embere, mi volt az év szava és ki az év citromdíjasa? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","shortLead":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","id":"20201211_pornhub_mastercard_visa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15524641-1082-4fd4-8066-f91f6357f158","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_pornhub_mastercard_visa","timestamp":"2020. december. 11. 18:03","title":"Szakít a Pornhubbal a Mastercard és a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása csökkentése érdekében tesz, édeskevés.","shortLead":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása...","id":"20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dff1ab-ad64-4d84-812f-8259b87e2a3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","timestamp":"2020. december. 10. 16:55","title":"Brazília csak 2060-ra vállalja a karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat a Facebooktól.","shortLead":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat...","id":"20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad49f395-0e2e-409d-882e-2ca5869c8806","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","timestamp":"2020. december. 10. 15:55","title":"Lenyomta letöltésben a TikTok a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta, hogy az Információs Hivatal azért nem tudott semmit Szájer József ügyéről, mert az nem tartozik a hatáskörükbe. ","shortLead":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta...","id":"20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d680de7-5d7e-4424-a9a4-82d90a3b1810","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","timestamp":"2020. december. 10. 11:04","title":"Szijjártó: Év végéig meglehet a Pfizer engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","shortLead":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","id":"20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306830-5a5a-470c-a214-7651a748bb69","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","timestamp":"2020. december. 10. 20:29","title":"RTL: Hazaküldtek 80 beteget a Nyírő Gyula kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","shortLead":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","id":"20201209_Video_elsobbseg_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcd87c2-6d03-44a3-b2a0-7a1093ef8f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Video_elsobbseg_rendor","timestamp":"2020. december. 09. 21:51","title":"Videón, ahogy a szabálytalan rendőrök nem adják meg az elsőbbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]