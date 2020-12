Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági kísérlete során szerzett sérülései miatt.","shortLead":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági...","id":"20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050b3680-759d-4692-b6a3-3cfd28a8ea66","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:49","title":"Öngyilkos akart lenni a börtönben a volt szlovák rendőrfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Károkat nem jelentettek. ","shortLead":"Károkat nem jelentettek. ","id":"20201214_foldrenges_heves_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1898b2d0-1290-487c-b675-ef114a3bdbad","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_foldrenges_heves_megye","timestamp":"2020. december. 14. 05:28","title":"Kisebb földrengés volt Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra. Most a kamerarendszeréről derült ki néhány érdekesség.","shortLead":"Egyre inkább kezd tisztulni a kép, hogy mi mindenre lesz képes a Samsung következő csúcsmobilja, a Galaxy S21 Ultra...","id":"20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b625ddd6-3715-4022-98fc-f4cd2e1b4309","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 14. 07:33","title":"Négy kamera is lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra hátlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","shortLead":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","id":"20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be81e8f5-13e1-4028-a357-b47d205d03bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","timestamp":"2020. december. 12. 14:18","title":"Nem engedték be Gődényt saját könyvének dedikálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai esélye sincs az elődöntőbe jutásra.","shortLead":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai...","id":"20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fb9bdc-30ee-4566-b25f-f4a5d75db620","keywords":null,"link":"/sport/20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 12. 18:22","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel kezdték a középdöntőt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált, hogy nélküle másképp alakult volna a 20. század kultúrája. Sőt, és ez jelzi fontosságát, a 21-iké is.","shortLead":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált...","id":"202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa62dbd-dff6-49c5-ad4a-0c59c6cc53d8","keywords":null,"link":"/360/202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","timestamp":"2020. december. 12. 16:00","title":"„Nem volt semmi személyes” - mondta John Lennon gyilkosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]