[{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk a jogállamisági kompromisszumot, dönteni kell az új 2030-as klímacélkitűzésekről és a Törökország elleni szankciókról.","shortLead":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk...","id":"20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af91ee31-8c0c-44b6-8823-156ce839f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","timestamp":"2020. december. 10. 10:50","title":"EU-csúcs: a költségvetésről megegyezhetnek, a Brexitre még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit nem tudták megmenteni. Az ápoló ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit...","id":"20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517651e5-e208-4d1b-812e-cc0f41b00fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","timestamp":"2020. december. 09. 15:26","title":"Vádat emeltek az ápoló ellen, aki rossz gyógyszert adott a betegnek, és az meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék egyértelmű vereségként láttatja, szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet: menteni tudott ahhoz a javaslathoz képest, amelyet annyira igyekezett megakadályozni. ","shortLead":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék...","id":"20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3e081-deb5-468c-be0a-39634596b0ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","timestamp":"2020. december. 10. 06:30","title":"Orbán győzni megy Brüsszelbe, de van oka elbizakodottságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás, zsarolás, és rágalmazás miatt is keresik.","shortLead":"A lengyel Igazságügyi Minisztérium azt írta a Blikknek, hogy Manzheley eredeti neve Przemyslaw P., és okirathamisítás...","id":"20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0614ee62-0ffd-43f6-8280-a9d7b114f647","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Brusszel_szexorgia_David_Manzheley","timestamp":"2020. december. 10. 12:55","title":"Újabb dokumentum bizonyítja, hogy körözik a brüsszeli szexorgiát szervező férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta, hogy karácsonykor lehetőleg ne ünnepeljen együtt több család, tudatosítsuk, hogy ez csak átmeneti időszak.



","shortLead":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta...","id":"20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a04a2c-d6a5-4caa-9cec-b8e6cd549046","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","timestamp":"2020. december. 09. 10:14","title":"Szlávik János: Aki teheti, kérje a koronavírus elleni oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","shortLead":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5af7f-813b-4e10-bac5-44d1b7051fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","timestamp":"2020. december. 10. 14:59","title":"Újra mennek az üzenetek a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes. Az abortusztörvény miatti durva rendőri fellépés miatt is felelősségre akarta vonni a lengyel parlamentben egy ellenzéki párt.\r

\r

","shortLead":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes...","id":"20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56d2df-2f77-42af-8f39-7796d56c3713","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bizalmi_szavazas_lengyelorszag_jaroslaw_kaczynski","timestamp":"2020. december. 10. 05:13","title":"Megúszta a bizalmi szavazást Orbán lengyel barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","shortLead":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","id":"20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0a22a-b24c-4ba0-9664-2ed5cbf37673","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","timestamp":"2020. december. 09. 19:57","title":"További szigorításokat jelentett be a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]