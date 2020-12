Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló szakorvos úgy véli, a híresztelésnek ugyan lehet alapja, de ebben a formában nem igaz.","shortLead":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló...","id":"20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360cfd16-eea5-47b2-a124-29ffba74dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","timestamp":"2020. december. 14. 08:03","title":"Terjedni kezdett, hogy a Covid foghullást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1275e-781b-4b5c-a31a-4418be9c8e58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch kinézete, a nagyobb képernyőt és a vékonyabb keretet leszámítva, nem nagyon változott az elmúlt években. Egy dizájner változtatna.","shortLead":"Az Apple Watch kinézete, a nagyobb képernyőt és a vékonyabb keretet leszámítva, nem nagyon változott az elmúlt években...","id":"20201212_apple_watch_series7_koncepciokepek_wilson_boi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad1275e-781b-4b5c-a31a-4418be9c8e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7991fb-084a-4747-982f-70b3acdf5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_apple_watch_series7_koncepciokepek_wilson_boi","timestamp":"2020. december. 12. 14:03","title":"Valaki elképzelte, milyen lehetne a 2021-es Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776f865-7dd1-4e23-b0d5-2d2f5212bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","timestamp":"2020. december. 12. 19:53","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, most kiderül, milyen lesz a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]