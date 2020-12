Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van akkor is hadiállapot, ha alkalmas ellenség híján nincsen háború.","shortLead":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van...","id":"20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba16ffc-6222-4337-9de6-033fd4c61d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","timestamp":"2020. december. 16. 17:01","title":"Mérő László: Orbán alkatilag képtelen békében élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló megoldásokkal ellentétben hosszú órákon át fejti ki a hatását.","shortLead":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló...","id":"20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115159ba-766c-4269-ba49-c0594b0b5aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","timestamp":"2020. december. 16. 17:03","title":"Elkészült a kesztyű, amelyen nem maradnak életben a baktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3de7bc-dea5-4e78-94b6-7161bb7d9ead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nem az a vég című szám korábban született, ám hitelesen beszél arról, amiben mindannyian benne vagyunk. A dal első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A Nem az a vég című szám korábban született, ám hitelesen beszél arról, amiben mindannyian benne vagyunk. A dal első...","id":"20201216_Klippremier_Rokoko_Rose_Nem_az_a_veg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e3de7bc-dea5-4e78-94b6-7161bb7d9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb43977-e99b-4129-8ee4-b2db73724064","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Klippremier_Rokoko_Rose_Nem_az_a_veg","timestamp":"2020. december. 16. 14:30","title":"Premier: 2020-ra rezonál a pécsi lányzenekar, a Rokokó Rosé új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e836c6-b428-44f8-afd6-b72802bb6689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különféle mobileszközök prémiumkategóriás testre szabásáról ismert orosz Caviar cég most olyan iPhone 12 Prókkal rukkol ki, amelyek különleges anyagból készülnek, és még Steve Jobs aláírása, sőt garbójának egy pici darabja is megjelenik a hátoldalukon.","shortLead":"A különféle mobileszközök prémiumkategóriás testre szabásáról ismert orosz Caviar cég most olyan iPhone 12 Prókkal...","id":"20201215_caviar_luxus_iphone_12_pro_steve_jobs_alairasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e836c6-b428-44f8-afd6-b72802bb6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87530c1-c786-49f7-9dc6-8b530ad36774","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_caviar_luxus_iphone_12_pro_steve_jobs_alairasaval","timestamp":"2020. december. 15. 11:03","title":"Akinek sok pénze van, Steve Jobs aláírásos iPhone 12-t vehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon, hogy a határértéket meghaladó légszennyezés felelős egy 9 éves kislány haláláért.","shortLead":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon...","id":"20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff08d1-e3d7-4168-bb59-3a0e7795fe6f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","timestamp":"2020. december. 16. 16:44","title":"Először mondta ki bíróság, hogy a légszennyezés felelős egy kislány haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll a háttérben.\r

\r

","shortLead":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll...","id":"20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb0d22-2fcd-4640-946e-9fa269522f70","keywords":null,"link":"/elet/20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","timestamp":"2020. december. 16. 19:15","title":"Steven Seagal bankszámláját befagyasztotta az orosz adóhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]