Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre váltó operátor meghatározó szakembereként 1993 óta formálta a hazai mobiltávközlés fejlődését. A szolgáltató újabb, jövőre esedékes átnevezéskor már nem lesz a fedélzeten, a vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes most visszavonul.","shortLead":"Drozdy Győzőt 1993-ban az első magyar munkavállalóként szerződtették le a Pannon GSM alapítói. A később Telenor névre...","id":"20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d231644e-2f74-49e4-a35b-d97cce8b0f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece3d7d-bb69-4ec9-86d6-88fa2c0bdf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_visszavonul_drozdy_gyozo_telenor_vezerigazgato_helyettes","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"27 év után visszavonul Drozdy Győző, a magyar mobiltávközlés ikonikus alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","shortLead":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","id":"20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e6d7b-8c9b-422b-a4e5-2a902a1add19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","timestamp":"2020. december. 15. 22:16","title":"Halálra gázoltak egy 44 éves nőt Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","shortLead":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","id":"20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07a591-5a5c-4eba-a80d-aca24fe7733a","keywords":null,"link":"/elet/20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 17. 12:13","title":"Nem engedik elhamvasztani Maradona testét az esetleges apasági vizsgálatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak mellett. A kisebb és a felújítandó lakásokat keresik most sokan.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak...","id":"20201217_lakas_eladas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7f9b3f-4d7c-483c-b0f3-4df68d0f5db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lakas_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. december. 17. 08:01","title":"Sok lakás eladója kivár, hogy visszatérjenek az árak a régi, magasabb szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni a 24.hu újságírója, de hiába.","shortLead":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni...","id":"20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55030968-ddd2-4ff4-9ca4-ab79f15c910f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 17. 15:21","title":"Korrupciós ügyről kérdezték, boldog karácsonyt kívánt a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","shortLead":"Évértékelőjében nem sok jót tudott mondani 2020-ról XVI. Gusztáv. A betegség egyre közelebb lopódzik szerinte.","id":"20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15b5c25-a4fa-4508-8616-7ac60ec780d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43718a34-2d34-4c1e-9df3-408fb707b8a0","keywords":null,"link":"/elet/20201217_sved_kiraly_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. december. 17. 18:36","title":"Svéd király: Kudarc a járvány elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]