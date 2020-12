Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja az Országgyűlés.

","shortLead":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja...","id":"20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cb9f7-171a-4901-be8c-e2c1f7dd8291","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 15. 07:39","title":"Ma szavaz a parlament az alaptörvény 9. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon készül.","shortLead":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon...","id":"20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbdcdbd-65b8-4069-806f-add5ec5fc573","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","timestamp":"2020. december. 15. 13:08","title":"Győrben készül az Audi elektromos szuper-szedánjának karosszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni tévészolgáltatásának előfizetői, karácsonytól másfél héten át. Aki nem ügyfél, de regisztrál a TV GO szolgáltatásra, jó pár ingyenesen nézhető filmet az is kap.","shortLead":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni...","id":"20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b67bb-cd90-4f93-9b3e-56cc8c6edd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","timestamp":"2020. december. 15. 14:03","title":"Ingyen nézhetővé tesz 6000 filmet ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","shortLead":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","id":"20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d261e-a73d-48fd-a7c6-b08e05a606ea","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","timestamp":"2020. december. 15. 17:02","title":"A Tesco visszahívta az egyik saját márkás csipszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak. Az NNK osztályvezetője szerint nem igaz, hogy feloldották volna a látogatási tilalmat, de az tény, hogy speciális szabályokkal készülnek.","shortLead":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak...","id":"20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e041f96-12e6-40b5-ab90-51cb9a84e3b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","timestamp":"2020. december. 16. 08:13","title":"Titokban feloldhatták a idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","shortLead":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","id":"20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b4316d-698a-4a39-aabb-8e5c39e0d804","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","timestamp":"2020. december. 16. 10:59","title":"Civil autósok videói alapján szórja a bírságokat a lengyel rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó percben is változott.","shortLead":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó...","id":"20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc84242-53cd-4122-b3b2-365b9e82f454","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. december. 15. 12:14","title":"Megszavazták a kilencedik alkotmánymódosítást, és a választási törvény módosítását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]