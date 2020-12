Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit, aki megtapasztalta, hogy a tavaszi karanténból szabadulva hogyan ugrott meg az érdeklődés a kiállítások és műtárgyak iránt.","shortLead":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit...","id":"20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895676a5-60ff-41f5-8193-422d449e62b1","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","timestamp":"2020. december. 17. 16:27","title":"Virág Judit: Sokan az aukciókon költik el a máskor utazásra szánt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat, mozifilm és rengeteg könyv is, de a rendőri munkát felügyelő Javier Peña és Steve Murphy ígérete szerint elsőként állít emléket a történet valódi hőseinek. Az Escobar lelövésével végződő történet most magyarul is olvasható, mi pedig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) két egykori ügynökével beszélgettünk arról, visszanézve látják-e értelmét a harcuknak, mit szólnak az egyre liberálisabb drogtörvényekhez, és zavarja-e őket, ha Pablo Escobart látják egy pólón. Interjú a Vadászat Pablo Escobarra szerzőivel.","shortLead":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat...","id":"20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa1560a-89ab-49a0-9085-8e7edafd1d49","keywords":null,"link":"/elet/20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","timestamp":"2020. december. 17. 16:00","title":"\"Akik még mindig imádják Pablo Escobart, nem látták a felrobbantott embereket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a letartóztatását kérte, de a 24.hu értesülése szerint jóval elnézőbbnek bizonyult náluk a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az ügyészség a letartóztatását kérte, de a 24.hu értesülése szerint jóval elnézőbbnek bizonyult náluk a Fővárosi...","id":"20201218_m_richard_bunugyi_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095d5a5-f337-4292-acad-792c35e42941","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_m_richard_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. december. 18. 13:13","title":"24.hu: M. Richárd bűnügyi felügyelet alá került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","shortLead":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","id":"20201217_eu_inflacio_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef70-6c1c-4cd5-94fe-ad0bc297dd03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_eu_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. december. 17. 12:36","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána egy másik tanyán folytatták tevékenységüket. ","shortLead":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána...","id":"20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b0609-cba2-4315-ae97-9aa90ee91a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","timestamp":"2020. december. 16. 15:17","title":"166 kutyát mentettek ki egy nyírbogáti pártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves sajtóértekezletén Vlagyimir Putyin. Az orosz államfő arról is beszélt, hogy még nem tudja, indul-e a 2024-es elnökválasztáson, s hogy szerinte nincsenek jó és rossz vezetők, csak nemzeti érdekek. Majd a Nyugathoz képest „fehérnek és puhának” nevezte Oroszországot. \r

","shortLead":"Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves...","id":"20201217_Putyin_szerint_is_kesik_az_orosz_koronavirusvakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b933e-fa64-4544-968e-cff27a32ef6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Putyin_szerint_is_kesik_az_orosz_koronavirusvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 16:31","title":"Putyin szerint is késik az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","shortLead":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","id":"20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4a8d39-04fd-4582-9725-ebd255bb9aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","timestamp":"2020. december. 17. 14:29","title":"Továbbra is kamatmentes marad a diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]