Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben. Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása A járvány közepén, amikor minden létező étterem zárva tart, megnyitottak egy új éttermet. A Nudli csak magyaros, házias tésztaételeket árul, csúcsminőségű krumplis tésztával és a legjobb szakácsok által készített túrós csuszával. És házhoz szállítással. Kipróbáltuk, aztán végignyaltuk mind a tíz ujjunkat. A Nudli csak magyaros, házias A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg. Kísérletezett Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen az alkotmányellenes döntést már rég végrehajtották. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen Bővül az EU vakcina-portfóliója, a Science szerint a vakcina az év tudományos áttörése. Bige László "műtrágyakirály" bűnügyi felügyelet alatt, Szijj Lászlónál korábban jött a karácsony. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Bige László "műtrágyakirály" A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit. Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok meghatározott napokra lesznek érvényesek.