[{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne a koronavírussal kapcsolatban.","shortLead":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne...","id":"20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05444d3e-2d34-4682-a456-d6f2d712a9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","timestamp":"2020. december. 18. 11:03","title":"Új értesítés jön a Facebookra – jó, ha sosem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel szemére az amerikai hírportál európai változata, amely külön kiemeli, hogy e hozzáállás folytán a politikus még a múlt héten is kénytelen volt udvarolni Budapestnek és Varsónak a két ország által kilátásba helyezett vétó miatt.","shortLead":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel...","id":"20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d893b9d-22c1-439b-a2a9-d83e3c74781e","keywords":null,"link":"/360/20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Politico: Merkel nem mentette meg a karácsonyt, Orbán ellopta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratóriumtól az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését kérik. ","shortLead":"Nyílt levelet írt a Színház-és Filmművészeti Egyetem polgársága, amelyben a Vidnyánszky Attila által vezetett...","id":"20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb648f-b005-47c3-9dc4-156086e3f147","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_SZFE_kuratorium_felszolitas_targyalas","timestamp":"2020. december. 17. 16:28","title":"Az SZFE oktatói, hallgatói és dolgozói közösen szólítják fel a kuratóriumot a tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt egy kicsit.","shortLead":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt...","id":"20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea82d4-0a98-4f92-a621-ec2a97855ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","timestamp":"2020. december. 18. 20:42","title":"Hiába várt a gyásznép, elfelejtette a temetést egy varsányi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","shortLead":"Már promóciós videót is feltöltöttek a focistáról, aki a 17-es mezt kapja új csapatában.","id":"20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb680e2-6fef-4053-94c3-bc59d739200c","keywords":null,"link":"/sport/20201217_rb_leipzig_szoboszlai_dominik_bundesliga","timestamp":"2020. december. 17. 15:45","title":"Hivatalos: Lipcsébe igazol Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.","shortLead":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról –...","id":"20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e794f021-bd97-489f-a287-97704265d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","timestamp":"2020. december. 19. 10:34","title":"A kormány emailt küld a regisztrálóknak a védőoltások engedélyezési folyamatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"1 év 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség Fekete-Győr Andrásra, a Momentum elnökére, aki a vád szerint 2018-ban hivatalos személy elleni erőszakot követett el, amikor füstgránátot dobott a rendőrökre egy tüntetésen. Fekete-Győr szerint amit csinált, az nem bűncselekmény. Az ügyben csütörtökön tartották az előzetes tárgyalást a Pesti Kerületi Bíróságon.","shortLead":"1 év 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség Fekete-Győr Andrásra, a Momentum...","id":"20201217_feketegyor_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5146e5d-a75c-41ed-827a-ad2aaa861637","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_feketegyor_targyalas","timestamp":"2020. december. 17. 13:39","title":"Ragaszkodik a tárgyaláshoz a füstgránátozás miatt megvádolt Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]