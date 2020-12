Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","shortLead":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","id":"20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d939b5a6-f9c3-488c-8b56-96f5d1f713f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","timestamp":"2020. december. 19. 18:40","title":"A Brexit első vesztesei az éhes kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. Most Lengyelország csatlakozott hozzájuk.","shortLead":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem...","id":"20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f1a1f-bc38-4cc0-bfd0-e977709cba2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","timestamp":"2020. december. 21. 11:01","title":"Lengyelországba sem engednek be Nagy-Britanniából érkező repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","shortLead":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","id":"20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f0880-77f8-443b-924c-5b69532306df","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","timestamp":"2020. december. 21. 08:50","title":"Még több helyre kértek iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","shortLead":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","id":"20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bb61d-222a-4f58-9a38-4af1fc924d59","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. december. 21. 09:24","title":"Müller Péter elkapta a koronavírust: \"Istennél nagyobb dramaturg nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","shortLead":"A “harc” még nem ért véget, de ők nem adják fel – üzenik. ","id":"20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd90f2a0-0b6f-4b1b-afd3-9c66de0f6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda9c5fa-3e7c-4e81-9d44-68c90c972d52","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Mentosok_OMSZ_koronavirus_Igazabol_szerelem","timestamp":"2020. december. 21. 10:12","title":"A mentősök egy Igazából szerelem-jelenettel mesélnek az évükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze a válságkezeléshez.","shortLead":"Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos szerint az Orbán Viktor által bejelentett intézkedésnek semmi köze...","id":"20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06eb07a6-612f-4f26-9149-b4e30abdbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9ba1b1-2f5d-49f5-bd3d-cc1be603b477","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Fuggetlen_orszaggyulesi_kepviselok_is_tiltakoznak_az_iparuzesi_ado_csokkentese_ellen","timestamp":"2020. december. 20. 08:52","title":"Szél: Orbán inkább Mészáros Lőrincet adóztassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A ki- és a belépő oldalon is hosszú a sor.","shortLead":"A ki- és a belépő oldalon is hosszú a sor.","id":"20201220_Negyot_orat_kell_varni_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a42f05-12f5-4798-b4e5-ddd7d91cdbce","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Negyot_orat_kell_varni_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. december. 20. 09:25","title":"Négy-öt órát kell várni a magyar-szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]