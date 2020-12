Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18bd80a2-c059-4c42-a8d6-e5856f4cae7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A César-díjas francia színész 84 éves volt. Ő alakította Vic édesapját is a Házibuliban.","shortLead":"A César-díjas francia színész 84 éves volt. Ő alakította Vic édesapját is a Házibuliban.","id":"20201222_meghalt_Claude_Brasseur_francia_szinesz_hazibuli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18bd80a2-c059-4c42-a8d6-e5856f4cae7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7070ce3-3f40-4d13-9881-45448cda707f","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_meghalt_Claude_Brasseur_francia_szinesz_hazibuli","timestamp":"2020. december. 22. 17:15","title":"Meghalt Claude Brasseur, francia színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","shortLead":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","id":"20201222_Gyerekkonyv_HVG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430848c-4212-4d1b-b6ec-4671957d04cd","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Gyerekkonyv_HVG","timestamp":"2020. december. 22. 18:25","title":"10 000 gyerekkönyvet osztott ki a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","shortLead":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","id":"20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf47b3ff-0a74-46ab-b496-fe6af6956edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 06:35","title":"Újraindult a forgalom a brit-francia határon, az áthaladáshoz negatív teszt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát a lövészárokban kellett felállítani.","shortLead":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát...","id":"202051_veszterhes_karacsonyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1492-664a-4e2e-9743-a9e0cc14d607","keywords":null,"link":"/360/202051_veszterhes_karacsonyok","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"A karácsonyi ünneplés történelmi kataklizmák idején is szent volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni belőle. Év végi válogatás néhány olyan ötletből, amely a koronavírus-járvány nélkül sosem született volna meg. ","shortLead":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni...","id":"20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6932ffb-b56e-4f08-8b87-186c80cbbdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","timestamp":"2020. december. 23. 13:47","title":"Az online kocsmázástól és tánciskolától a sehova nem repülő légitársaságig – az év néhány fura ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","shortLead":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","id":"20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739f79-3538-41cc-a0e1-f5e2f2377c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","timestamp":"2020. december. 23. 11:21","title":"A Daciától érkezett a Lada új főtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban fejlesztettek ki – állapítja meg a Der Spiegel összeállítása.","shortLead":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban...","id":"20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da662ff0-7144-48a4-9baf-e39b179824cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","timestamp":"2020. december. 23. 18:08","title":"Hiány lehet a Covid–19-vakcinából Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Az alábbiakban az Egy ígéret földje című könyvből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével...","id":"20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030d03b-c6ec-4f63-bfbe-0a034faf6618","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","timestamp":"2020. december. 22. 19:15","title":"Obama és a H1N1-pandémia: \"A legfontosabb eredményeinket észre sem veszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]