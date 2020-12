Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.","shortLead":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő...","id":"20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45833492-f101-4799-aca1-00012168e691","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","timestamp":"2020. december. 23. 18:40","title":"Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva a \"mutatáshoz\" és a segítségkéréshez - állapították meg ausztrál és brit kutatók.","shortLead":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva...","id":"20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d754ec83-0af3-4cec-b42f-c5711a4e0e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","timestamp":"2020. december. 24. 10:03","title":"A kenguruk a tekintetükkel képesek kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen halad a következő darab példányával. Bármennyire is a félelem és a bizonytalanság határozta meg ezt az évet, a színész fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen...","id":"20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142363e-e9e2-4e3d-8b14-45393b30c3f0","keywords":null,"link":"/elet/20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","timestamp":"2020. december. 23. 12:00","title":"Mucsi Zoltánnak nehezen megy a szövegtanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","id":"20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bc1d21-0049-44bf-a003-c3daaa5daafe","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","timestamp":"2020. december. 24. 09:29","title":"Koronavírus: 113 halott, 3292 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott rokonokat. Mészáros Gergely pszichiáter szerint azonban a nehézség is az élet része, és a nehéz érzésekkel kapcsolatban is egy valami biztos: egyszer elmúlnak.","shortLead":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott...","id":"20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddce3b38-0b5e-4273-bd30-9be60087d5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","timestamp":"2020. december. 23. 13:00","title":"Mészáros Gergely pszichiáter a Fülkében: Ér azt mondani karácsonykor, hogy nem vagyok jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2014 SD224 jelű objektum másodpercenként 10 kilométert tesz meg. A NASA szerint gond nélkül elsuhan mellettünk.","shortLead":"A 2014 SD224 jelű objektum másodpercenként 10 kilométert tesz meg. A NASA szerint gond nélkül elsuhan mellettünk.","id":"20201225_aszteroida_nasa_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6dd0c-e3d2-4bd4-b77e-41b18cdd4d20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_aszteroida_nasa_karacsony","timestamp":"2020. december. 25. 08:52","title":"Egy 200 méteres aszteroida halad el a Föld mellett karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]