A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Akiket beoltottak, azok is képesek megfertőződni és továbbadni a vírust, de nem produkálnak tüneteket, ezért továbbra is hordani kell a maszkot és be kell tartani az egyéb intézkedéseket – mondta a koronavírus elleni oltásról ATV-nek Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos.

Magyarországon szombaton kezdődött el az egészségügyi dolgozók beoltása a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Falus szerint nagyon pozitív, hogy akik megkapták az oltást, azok még enyhe tünetekről sem számoltak be. Úgy vélte, a védőoltások bármelyikének sokkal kisebb a kockázata, mint a koronavírus által okozott betegségnek. Falus Ferenc szerint 2 millióan már átestek a betegségen és még legalább 3 millió embert kell majd beoltani. A jelenlegi ütemet figyelembe véve úgy számolt, hogy a nyár végéig tarthat a vakcinák beadása.

Az egykori országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a kormány teljesítményét azzal lehet majd lemérni, hogy januárra mekkora lesz az átoltottság, a hazai számokat össze lehet majd vetni a külföldi adatokkal.