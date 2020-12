Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi várható még? – erről is kérdeztük Meskó Bertalan orvosijövő-kutatót, a The Medical Futurist Institute vezetőjét.","shortLead":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi...","id":"202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49342d3e-136c-4b6a-8d5f-f7cde135ade1","keywords":null,"link":"/360/202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","timestamp":"2020. december. 21. 13:00","title":"Meskó Bertalan: Forradalmat hozott a járvány a gyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","shortLead":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","id":"20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8842e986-d12a-4d86-a890-d42e90f3a0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","timestamp":"2020. december. 20. 20:25","title":"Megalázónak tartották és visszaadták a 10 ezer forintos jutalmat a csepregi otthon dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. december. 20. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben pontosan kibontja, mire gondol.","shortLead":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben...","id":"20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5dd205-0d9e-47bf-9462-18a966a1c61f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Majtényi László: A szamuráj éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb72fdb7-a45c-4039-9d87-b263f79e6f3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","timestamp":"2020. december. 20. 13:14","title":"Gémesi: Gusztustalan kihasználni a vírushelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","shortLead":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","id":"20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ccf410-fe68-4ce9-b921-925e3a674ebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","timestamp":"2020. december. 20. 19:16","title":"Bekamerázott kamionnal vadásztak a rendőrök a szabálytalan sofőrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két legösszetettebb rendszerét, az emberi agy idegsejthálózatát és a galaxisok kozmikus szerveződését. Meglepő a hasonlóság.","shortLead":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két...","id":"20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a9957-b8bd-4488-bb54-630565afc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","timestamp":"2020. december. 21. 08:03","title":"Meglepő a hasonlóság az emberi agy és a galaxisok hálózata között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]