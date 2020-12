Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak tudatlansága bejön azoknak, akik nem akarnak, vagy nem képesek látni – írja véleménycikkében Simon Tisdall.","shortLead":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak...","id":"20201228_trump_guardian_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711cec2-dfc8-480e-8e2b-e82dae421be3","keywords":null,"link":"/360/20201228_trump_guardian_lapszemle","timestamp":"2020. december. 28. 08:30","title":"Guardian: Trump mérgező és erkölcstelen örökséget hagy hátra a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","shortLead":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","id":"20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7ad999-3370-427f-8ad3-c0574278dfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","timestamp":"2020. december. 27. 12:06","title":"Mégis ketten sérültek meg a hortobágyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb alkotásának mondanak. A Revelations varázsára 2020-ban mindennél jobban szükségünk van, Alvin Ailey társulatának a táncosai pedig ma is tudják, hogy nemcsak a hat évtizeddel ezelőtti mozdulatokat viszik tovább, hanem a darab történelmi jelentőségének a súlya is ott van rajtuk.","shortLead":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik...","id":"20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d709198-5267-4532-a883-5773bdd6d397","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Az élet földre kényszerít, de fel kell állni – 60 éves a táncművészet egyik csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","id":"20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1525fef0-3ad9-42c6-b8c7-bff080c2d828","keywords":null,"link":"/sport/20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","shortLead":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","id":"20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1831f7-7c31-4096-8b7e-a493d99bccad","keywords":null,"link":"/elet/20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2020. december. 27. 16:42","title":"Ma senki sem lett lottómilliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel érezzünk magunkhoz. A YouTube-ra most sorra kerülnek fel az alaposan feljavított minőségű felvételek, de a történészek szerint ez nem biztos, hogy valóban jó dolog.","shortLead":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel...","id":"20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4527c264-1122-462c-becf-1910f599fd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","timestamp":"2020. december. 28. 11:33","title":"Mindenki imádja a 4K-ra feljavított történelmi videókat – kivéve a történészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik beteg a mikróban melegített magának vizet a mosakodáshoz.\r

","shortLead":"Az egyik beteg a mikróban melegített magának vizet a mosakodáshoz.\r

","id":"20201227_uzsoki_utcai_korhaz_onkologia_meleg_viz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d48f21-52b0-469c-a2a2-dbfc7cb72992","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_uzsoki_utcai_korhaz_onkologia_meleg_viz_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 27. 15:56","title":"Legalább négy napon át nem volt meleg víz az Uzsoki Utcai Kórház onkológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]