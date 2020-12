Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban.","shortLead":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen...","id":"20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685b571d-dcd7-4bff-9565-7130fa338031","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","timestamp":"2020. december. 26. 14:02","title":"Elhunyt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak tudatlansága bejön azoknak, akik nem akarnak, vagy nem képesek látni – írja véleménycikkében Simon Tisdall.","shortLead":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak...","id":"20201228_trump_guardian_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711cec2-dfc8-480e-8e2b-e82dae421be3","keywords":null,"link":"/360/20201228_trump_guardian_lapszemle","timestamp":"2020. december. 28. 08:30","title":"Guardian: Trump mérgező és erkölcstelen örökséget hagy hátra a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","shortLead":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","id":"20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c49e750-2a7c-4725-94a3-cb09e807babd","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","timestamp":"2020. december. 27. 08:29","title":"Már több mint 80 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban megoldotta, hogy a hamvai mégis feljussanak az űrállomásra.","shortLead":"James Doohan nagyon szerette volna, ha az ISS-en “temetik el”, de a kérését elutasították. Egyvalaki azonban...","id":"20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc991c4-e3d5-4e6a-bc24-419690103e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c674a-0a52-4eb3-af7d-d768f3e8fc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_star_trek_szereplok_james_doohan_hamvak_hamvasztas_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. december. 28. 11:11","title":"Titokban egy Star Trek-szereplő hamvait is felvitték a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsé törvénybe iktatásával a kormányintézmények sem állnak le.","shortLead":"A büdzsé törvénybe iktatásával a kormányintézmények sem állnak le.","id":"20201228_donald_trump_amerikai_kormany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f37cf49-708d-4d20-ab68-2b6b1b7ebabd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_donald_trump_amerikai_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 05:55","title":"Trump néhány nap halogatás után mégis aláírta a gazdaságélénkítő csomagról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","shortLead":"A vállalatcsoport élelmiszercsomagokat állított össze rászorulóknak.","id":"20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583be505-2132-42e4-8021-f2320180b208","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_meszaros_csoport_adomanyozas_voroskereszt","timestamp":"2020. december. 28. 07:51","title":"Mészáros Csoport: Erkölcsi felelősség és kötelesség is tenni a közjó érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]