[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","shortLead":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","id":"20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e5fbe9-eb89-475e-b3f1-fe4b48e9a2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","timestamp":"2020. december. 27. 17:46","title":"A német belügyminiszter szerint nem lehet több joguk azoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","id":"20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04725cd4-0ab7-4074-ab8a-0d42dd74d310","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű 5G-képes készülékkel rukkolhat elő 2021-ben.","shortLead":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű...","id":"20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb2d26f-4174-4c38-8ead-a2759a9b0acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 28. 16:03","title":"Olcsó 5G-képes mobilt villanthat a Samsung, jön a Galaxy A22 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","shortLead":"A 150 kilométeres hatótávolságú apró elektromos autó hossza nem éri el a 2,5 métert. ","id":"20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a225ac-d694-4073-8283-f604fa569ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b8660-6bfb-4b17-836f-73711ff66668","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_a_toyota_uj_villanyautoja_mellett_meg_a_kis_smart_is_hatalmasnak_tunhet","timestamp":"2020. december. 28. 07:59","title":"A Toyota új villanyautója mellett még a kis Smart is hatalmasnak tűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","shortLead":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","id":"20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09be4a5-8f94-46d6-8696-924104906f8f","keywords":null,"link":"/elet/20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","timestamp":"2020. december. 28. 19:04","title":"Fűrészporos mutatvánnyal debütált a második Tajvanon született pandabocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","shortLead":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","id":"20201228_ausztria_sipalya_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1499f81-20a5-4963-aa15-e225573942e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_ausztria_sipalya_lezaras","timestamp":"2020. december. 28. 11:56","title":"Tömegek indultak el síelni Ausztriában, több pályát is lezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","shortLead":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","id":"202051_elhunytak_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd72c-daf5-45ce-8447-6da1200b31a8","keywords":null,"link":"/360/202051_elhunytak_2020ban","timestamp":"2020. december. 29. 11:00","title":"A közélet, a kultúra, a tudomány és a sport 2020-ban elhunyt hazai nagyjai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","shortLead":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","id":"20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4500367b-0a65-40d7-bc10-f79b63aa9d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","timestamp":"2020. december. 28. 18:58","title":"Így működik a Volkswagen villanyautós töltőrobotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]