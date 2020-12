Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","shortLead":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","id":"20201231_alkohol_eurostat_ivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d8537f-ce7d-4f20-aef0-58ac16e10f0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_alkohol_eurostat_ivas","timestamp":"2020. december. 31. 20:45","title":"Öt országban költenek csak többet alkoholra, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","shortLead":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","id":"20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c340ec47-d3ad-4ac4-83db-aa1bbec188cc","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","timestamp":"2020. december. 30. 08:21","title":"Szerda hajnalban is rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna az egészségügy fejlesztésében és működtetésében. Ez a terület ugyanis tagállami feladat, azonban elindult egy folyamat, amelynek eredményeként az EU hatásköre kibővülhet. A kormánypárti szavazók azonban inkább ellenzik ezt a tervet és elégedettek a hazai egészségügy állapotával.","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna...","id":"20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c40a530-7165-4615-8626-df006cc313eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","timestamp":"2020. december. 30. 13:50","title":"Az ellenzékiek több Európát szeretnének az egészségügyben, a kormánypártiak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgári hírszerzésért felelős államtitkár interjúban mondta el, hogy az Információs Hivatalnak nem hatásköre átvilágítani egy EP-képviselőt.","shortLead":"A polgári hírszerzésért felelős államtitkár interjúban mondta el, hogy az Információs Hivatalnak nem hatásköre...","id":"20201230_informacios_hivatal_szajer_szexparti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288807c3-cf4d-40db-a52a-c129aabd6fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_informacios_hivatal_szajer_szexparti","timestamp":"2020. december. 30. 10:26","title":"Az Információs Hivatal szerint nincs közük Szájer szexpartijához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen eljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen eljárás indult.","id":"20201230_csomagtarto_tuzijatek_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f513abb-84cf-4157-a55f-6af2701419f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_csomagtarto_tuzijatek_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2020. december. 30. 19:41","title":"Csomagtartóból árulta a tiltott tűzijátékokat egy férfi a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]