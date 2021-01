Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és lassúbb az ügyintézés.","shortLead":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után...","id":"20210104_brexit_fuvarozas_waberers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf7aec-699a-4832-ab30-85e4ea43c633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_brexit_fuvarozas_waberers","timestamp":"2021. január. 04. 14:20","title":"Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napon közel 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak Németországban. A tartományi oktatási miniszterek úgy döntöttek, hogy az iskolákat továbbra is zárva tartják.","shortLead":"Az elmúlt napon közel 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak Németországban. A tartományi oktatási miniszterek...","id":"20210104_koronavirus_korhaz_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3e71c1-3b85-4a1e-abc8-bf14ff06dbad","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_korhaz_nemetorszag","timestamp":"2021. január. 04. 18:05","title":"Súlyos helyzetben vannak a kórházak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","shortLead":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","id":"20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77144c3-f363-40a3-83ac-4f410237144b","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","timestamp":"2021. január. 03. 10:37","title":"Elhunyt a híres kosárlabdázó, Paul Westphal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet alelnöke szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A szakszervezet alelnöke szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","id":"20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6927596-c47d-483b-ba73-235a50fe0dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 17:46","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Aki nem oltatja be magát és intenzív osztályra kerül, fizesse ki a kezelését!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár a Földön kívüli élet nyomait is kereshetik vele.","shortLead":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár...","id":"20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f7c226-6a04-4bdb-b349-cb3918b403b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","timestamp":"2021. január. 04. 15:03","title":"Augusztustól használhatják a külföldi tudósok az 500 méteres kínai rádióteleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]