[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff2c41e-2f7f-4269-803d-ccdb27e72c79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dominikai lányok több mint harmada 18 éves kora előtt megy férjhez.\r

","shortLead":"A dominikai lányok több mint harmada 18 éves kora előtt megy férjhez.\r

","id":"20210104_Betiltottak_gyerekhazassag_Dominika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff2c41e-2f7f-4269-803d-ccdb27e72c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4f03-fcc2-4ba4-9885-f52be98ad3d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Betiltottak_gyerekhazassag_Dominika","timestamp":"2021. január. 04. 19:27","title":"2020 végére betiltották a gyerekházasságot Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","shortLead":"A terepjáró az eredetileg tervezettnél később kerül gyártásba. ","id":"20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1398e4-49b3-418b-8644-fbb16b47b4b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_majusban_kezdodik_meg_az_uj_ford_bronco_gyartasa","timestamp":"2021. január. 04. 11:39","title":"Májusban kezdődik az új Ford Bronco gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában készíttetett az Apple. A vállalat arra volt kíváncsi, miként viselkedik a telefonok kinyitását és összecsukását lehetővé tévő zsanér.","shortLead":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában...","id":"20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2026bbb6-8ab8-469d-a03c-f248ea38d5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. január. 04. 19:08","title":"Két hajlítható iPhone-t is fejlesztett az Apple, mindkettő átment a legfontosabb teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","shortLead":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","id":"20210105_vasut_fosztogatas_cegled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3162-4507-49bd-9a7a-0cd86d79a77a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_vasut_fosztogatas_cegled","timestamp":"2021. január. 05. 10:22","title":"Nyolcvan rendőr csapott le, lopott lapostévét, melltartót és cumit is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","shortLead":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","id":"20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05c3cb-48b0-481f-84d9-ed0273f6fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2021. január. 04. 17:13","title":"Rendkívül szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]