[{"available":true,"c_guid":"17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","shortLead":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","id":"20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93206a0f-5b72-42ab-b5a0-9740827d6ae9","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 29. 21:28","title":"Drasztikus leépítésre készül az IBM Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója, Joe Biden az elnök járványkezelését támadta Floridában csütörtökön.\r

","shortLead":"Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump amerikai republikánus elnök a gazdaságot dicsérte, demokrata párti kihívója...","id":"20201029_Trump_Biden_Valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3823905-117c-43d1-afcf-92629b8229b6","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Trump_Biden_Valasztas","timestamp":"2020. október. 29. 22:05","title":"Joe Biden szerint a gazdasági növekedés önmagában kevés, hogy kilábaljon az USA recesszióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff096fab-5209-4e42-a6a7-29d532d47b31","keywords":null,"link":"/360/20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"Radar360: Kijárási tilalom Amerikában a zavargások, Európában a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec221d7-2efe-47ef-ad25-df3cd69f31cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lakók még a kijárási korlátozások csütörtök éjféli életbe lépése előtt megpróbáltak kijutni a francia fővárosból.","shortLead":"A lakók még a kijárási korlátozások csütörtök éjféli életbe lépése előtt megpróbáltak kijutni a francia fővárosból.","id":"20201030_parizs_lezaras_kijarasi_korlatozas_forgalmi_dugo_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec221d7-2efe-47ef-ad25-df3cd69f31cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585941f2-ecb3-4654-910b-81ac0d1a4542","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_parizs_lezaras_kijarasi_korlatozas_forgalmi_dugo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 30. 10:25","title":"700 kilométeres dugó alakult ki Párizs körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes redizájnolását értik a cég dolgozói.","shortLead":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes...","id":"20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3c129-13d4-4a2c-87d4-0acab823095c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","timestamp":"2020. október. 29. 15:18","title":"Milyen rendszert használ? Teljesen új kinézetet kaphat jövőre a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","shortLead":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","id":"20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472513c7-5f2a-4346-8300-b7fe2681fad4","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 29. 10:19","title":"Ismét közelebb kerültünk egy lépéssel ahhoz, hogy felújítsák a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Az operatív törzs szerint egy koronavíruson átesett személy 6 hónapig tekinthető védettnek az újrafertőződéssel szemben.","shortLead":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok...","id":"20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b069d-f494-4a6d-b3e9-722b0ac49ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","timestamp":"2020. október. 29. 11:44","title":"Operatív törzs: Éttermekben és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvanegy vizsgált PRC-teszteket végző magáncég közül húsznál talált problémákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett fogyasztóvédelmi vizsgálat.","shortLead":"Nyolcvanegy vizsgált PRC-teszteket végző magáncég közül húsznál talált problémákat az Innovációs és Technológiai...","id":"20201030_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34c87e4-3166-4a37-ac81-daaa1fa5844d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. október. 30. 13:01","title":"Schanda: Még mindig vannak, akik a járványon nyerészkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]