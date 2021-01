Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung, többek között egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Galaxy Buds Prót. Van, aki már meg is kaparintotta ezt a fülest, és egy úgynevezett kicsomagolós (unboxing) videót is készített róla.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung...","id":"20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f88d674-b82b-47a4-aaff-62f74f35af20","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","timestamp":"2021. január. 06. 10:03","title":"Még be sem jelentették, de már videón a Samsung új vezeték nélküli fülese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","shortLead":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","id":"20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9e3306-507c-4f71-aa25-d6a8da9e422e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","timestamp":"2021. január. 05. 09:21","title":"Nem egy, hanem három SUV érkezik a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően döntöttek arról, hogy a szökés veszélye miatt a börtönt sem hagyhatja el. ","shortLead":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően...","id":"20210106_Assange_bortonben_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53755758-f395-4319-838d-19bb0f52afc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Assange_bortonben_marad","timestamp":"2021. január. 06. 15:52","title":"Nem hagyhatja el a börtönt Julian Assange ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","shortLead":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","id":"20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c5672b-feea-4f3e-bce0-cca25f1e1072","keywords":null,"link":"/sport/20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","timestamp":"2021. január. 05. 21:49","title":"Dárdai Pál legidősebb fia Fehérváron fog focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","shortLead":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","id":"20210105_vasut_fosztogatas_cegled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3162-4507-49bd-9a7a-0cd86d79a77a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_vasut_fosztogatas_cegled","timestamp":"2021. január. 05. 10:22","title":"Nyolcvan rendőr csapott le, lopott lapostévét, melltartót és cumit is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","shortLead":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","id":"20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fa8334-58c6-4488-91fe-36abee7917bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","timestamp":"2021. január. 05. 20:46","title":"400 forint közelébe drágulhat a benzin a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","shortLead":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","id":"20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79940c-f002-4673-a722-17ea994c87bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","timestamp":"2021. január. 05. 06:15","title":"Tavaly már 200 ezer külföldi élt tartósan Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]