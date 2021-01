Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jake Angeli korábban kispályás énekesként, szinkronszínészként kereste a kenyerét. Aztán csatlakozott a legdurvább összeesküvés-elméletek hívőihez.","shortLead":"Jake Angeli korábban kispályás énekesként, szinkronszínészként kereste a kenyerét. Aztán csatlakozott a legdurvább...","id":"20210107_capitolium_q_saman_qanon_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee94fda-31bd-47c4-8c9f-94c553c00c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_capitolium_q_saman_qanon_mozgalom","timestamp":"2021. január. 07. 07:44","title":"A Capitoliumba betörő férfiak egyike a “Q Sámán”, a QAnon szélsőséges mozgalom egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani – döntöttek a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.","shortLead":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani...","id":"20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a61e9-7ac1-48c6-9d66-1f4b6999c544","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","timestamp":"2021. január. 05. 13:58","title":"A debreceni szülészeten megtiltják a fogadott orvossal szülést, hogy ne legyen hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","shortLead":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","id":"20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f920d9a-fe1e-4a01-bbfe-857d0f190d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","timestamp":"2021. január. 05. 15:42","title":"Kecskeméten még idén indul az elektromos Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató belső része – hosszabb használat után – úgy bepárásodott, hogy az hatással van a működésére.","shortLead":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató...","id":"20210107_airpods_max_para_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37636216-7df9-49e1-a39e-ff385853ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_airpods_max_para_fejhallgato","timestamp":"2021. január. 07. 11:03","title":"A viseléstől bevizesedhetnek az Apple méregdrága fejhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok nem a terméket szállítják a városba, hanem a farmot költöztetik át.","shortLead":"Annak érdekében, hogy hatékonyabban juttassák el a farmokon megtermelt élelmiszert az asztalunkra, bizonyos vállalatok...","id":"20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effb0e67-dbe8-4f0b-9913-b641be61e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e218f5-a3ab-4216-bed5-40d1e1ddfeaf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210106_Hogy_all_most_a_fuggoleges_novenytermesztes","timestamp":"2021. január. 06. 19:15","title":"Hogy áll most a függőleges növénytermesztés? Íme két feltörekvő cég példája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]