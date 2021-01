Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","shortLead":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","id":"20210106_balog_zoltan_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4325a66c-ce4b-4b27-b6c4-e81bb4a6dfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_balog_zoltan_puspok","timestamp":"2021. január. 06. 16:25","title":"Január végén iktatják be püspökként Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","shortLead":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","id":"20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2ec84c-44c3-40c4-927e-1e4ed12aaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Egyelőre idén is a koronavírus szervezi a programokat: elhalasztják a Grammy-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felmelegedésével: Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi élőlények.","shortLead":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani...","id":"20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca249e-a2b6-4dee-9f8d-7efa9372f930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","timestamp":"2021. január. 06. 14:03","title":"Összeomlóban a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","shortLead":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","id":"20210105_Kormany_dron_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa54607-ced8-4b1a-ae41-a61b6dc28f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Kormany_dron_rendelet","timestamp":"2021. január. 05. 19:26","title":"Késik a kormány a drónozást szabályozó rendeletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e359db1-f120-4c71-b77a-f9ea07853fe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, de több autóban kárt tettek a lezuhanó faldarabok.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, de több autóban kárt tettek a lezuhanó faldarabok.","id":"20210106_radetzky_laktanya_bontas_omlas_parkolo_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e359db1-f120-4c71-b77a-f9ea07853fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99122a4c-ec9d-49a7-a77a-f482112ad9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_radetzky_laktanya_bontas_omlas_parkolo_autok","timestamp":"2021. január. 06. 12:01","title":"Parkoló autókra omlott a bontás alatt álló Radetzky-laktanya fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]