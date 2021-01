Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jay Kay mindenkit megnyugtatott, hogy nem őt lehetett látni a zavargók között.","shortLead":"Jay Kay mindenkit megnyugtatott, hogy nem őt lehetett látni a zavargók között.","id":"20210108_A_Jamiroquai_enekese_kenytelen_volt_megszolalni_a_maskaras_zavargorol_a_Capitoliumnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf89a22d-a5d4-4175-b0dc-af3f405a8583","keywords":null,"link":"/elet/20210108_A_Jamiroquai_enekese_kenytelen_volt_megszolalni_a_maskaras_zavargorol_a_Capitoliumnal","timestamp":"2021. január. 08. 09:46","title":"A Jamiroquai énekese kénytelen volt megszólalni a capitoliumi maskarás zavargóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az egyetemek alapítványi fenntartásban jobban működnek. ","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai...","id":"20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9148ffd6-e8ff-4c6f-b221-f3f118deeb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","timestamp":"2021. január. 08. 19:10","title":"Modellváltás a vidéki egyetemeken: Egyeztetnek a színfalak mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz kárpátaljai magyar pályázatát utasították el arra hivatkozva, hogy a pályázó a magyar nemzetpolitika céljaival nem összeegyeztethető tevékenységet folytat. Csakhogy ilyen feltételt a pályázatban nem találni.","shortLead":"Több száz kárpátaljai magyar pályázatát utasították el arra hivatkozva, hogy a pályázó a magyar nemzetpolitika...","id":"20210108_karpatalja_magyar_kormany_kozpenzosztas_nemzetpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28aae1e-e0a8-4d9c-957d-643f8cfd6adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_karpatalja_magyar_kormany_kozpenzosztas_nemzetpolitika","timestamp":"2021. január. 08. 11:55","title":"Népszava: Botrányosan osztották a pénzt a kárpátaljai magyarok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace9fd6-0016-4182-8320-180608e318f9","keywords":null,"link":"/360/20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","shortLead":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","id":"20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dccca81-db88-4242-8103-8d210c9b6c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","timestamp":"2021. január. 07. 20:23","title":"Elon Musk lett a leggazdagabb ember, a Tesla a Facebookot is leelőzte a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","shortLead":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","id":"20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa28ca1-dec0-408a-b720-ecb032190b2e","keywords":null,"link":"/360/20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","timestamp":"2021. január. 08. 09:45","title":"Tóta W.: A haza nem lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének közös vállalkozása is van.","shortLead":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének...","id":"20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8dcf-764a-4eb5-b9e2-6a7fdc42c19d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","timestamp":"2021. január. 08. 14:45","title":"A Puskás Akadémia stábtagja vette meg a DVTK-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly problémát jelent az idősotthonok számára, hogy nem adnak két nap felkészülést az oltásra – állítja Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Sok bentlakó ugyanis nem dönthet önállóan arról, kéri-e az oltást, mert szükséges a gyámjuk engedélye.","shortLead":"Komoly problémát jelent az idősotthonok számára, hogy nem adnak két nap felkészülést az oltásra – állítja Gy. Németh...","id":"20210108_fovaros_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5008df6d-ac94-4c3c-b5d1-295b1dd7c7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_fovaros_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 15:16","title":"Hét fővárosi idősotthonban oltanak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]